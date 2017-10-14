Fox: из программы школ города в Миссисипи исключен роман "Убить пересмешника"

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НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Роман писательницы Нелл Харпер Ли "Убить пересмешника" исключен из программы обучения восьмого класса средних школ города Билокси (штат Миссисипи) ввиду жалоб на содержание ряда отрывков произведения. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News.
По его сведениям, данное решение было принято на заседании правления объединения образовательных учреждений города 12 октября. "К нам поступили жалобы на нее [книгу]. В выражениях книги есть нечто, что заставляет людей чувствовать себя неловко. Мы можем преподавать с помощью других произведений", - пояснил вице-президент правления Кенни Холлоуэй.
Он уточнил, что роман "Убить пересмешника" по-прежнему можно взять в школьных библиотеках. "Он остается в наших библиотеках. Однако в восьмом классе будут читать другую книгу", - сказал он.
Директор школ Билокси Артур Макмиллан в заявлении напомнил о праве преподавательского состава вносить изменения в образовательную программу. "Имеется множество ресурсов и материалов, чтобы определять академические стандарты для учащихся штата. Эти ресурсы могут периодически меняться. Мы всегда стремимся к лучшему с тем, чтобы ученики и учителя добивались высочайших результатов", - подчеркнул он, не объяснив, в чем собственно суть претензий.
Местная газета Sun Herald со ссылкой на свои источники сообщила, что причиной исключения романа из школьной программы стало определение афроамериканцев, которое они считают уничижительным для себя в современной Америке.
Роман "Убить пересмешника" был издан в 1960 году и удостоен Пулитцеровской премии в 1961 году. Произведение практически молниеносно снискало писательнице поистине мировую славу. Блеска этой славе лишь добавила экранизация романа о проблемах расового неравенства в маленьком городке на юге США, снятая режиссером Робертом Маллиганом в 1962 году. Кинокартина с Грегори Пеком в роли адвоката Аттикуса Финча была номинирована на "Оскар" в восьми категориях и завоевала эту кинопремию в трех из них - за главную мужскую роль, сценарий и декорации.