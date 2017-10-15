В Рио-де-Жанейро прошла очередная встреча бразильцев, получивших образование в РФ и СССР

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Встреча бразильских граждан, получивших высшее образование в России или СССР, завершилась в субботу в Рио-де-Жанейро. Традиционное мероприятие проводилось уже в седьмой раз, и в этом году на него съехались десятки участников из нескольких регионов крупнейшей южноамериканской страны.

Общее число гостей составило около ста человек, однако оно включает в себя не только самих выпускников, но и членов их семей. Многие из тех, кто учился в российских или советских вузах, приезжают на встречу вместе с супругами, детьми и внуками. "Здесь мы собираемся и вспоминаем студенческие годы, говорим обо всем, но только не о политике", - со смехом сказал корреспонденту ТАСС Паулу Роберту ди Баррос, который в 1970-е годы получил диплом врача в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (нынешнее название - Российский университет дружбы народов - прим. ТАСС).

"Я участвую [в такой встрече] уже во второй раз. Я смог встретиться с коллегой, с которым не виделся 30 лет. И если бы я встретил его на улице, не узнал бы", - признается он.

"Второй дом"

По словам Барроса, он специально приехал на встречу в Рио-де-Жанейро из штата Парана, расположенного на юге Бразилии. "Россия для меня - второй дом, вторая родина. Там я учился, там я женился (на соотечественнице бразильянке - прим. ТАСС), там родились мои дети", - сказал он.

При этом Баррос отмечает, что изначально его решение получить образование в советском вузе было связано не с интересом к стране и не с идеологическим настроем, а исключительно с прагматическими соображениями. "Мы получали стипендию, как и советские студенты, нам предоставлялось общежитие", - пояснил врач, отметив, что его семья не могла в тот момент оплатить ему обучение.

"Я помню, что имел право купить тысячу долларов перед поездкой, но у меня не было столько денег. В СССР я приехал с 200 долларов в кармане. Это были трудные времена", - добавил он.

Бразильский врач также вспомнил о дефиците товаров в СССР, однако он утверждает, что легко справлялся с этой проблемой: "Для меня возможность учиться была важнее", - подчеркнул Баррос.

С новым этапом трудностей молодой специалист столкнулся по возвращении из СССР в Бразилию, где еще действовал режим военной диктатуры. Власти южноамериканской страны с подозрением отнеслись к полученному в советском вузе диплому, поэтому он смог добиться признания этого документа на родине только через несколько лет. "Конечно, это связано с идеологическими причинами. Я начал врачебную практику, когда мне уже исполнилось 33 года, а до этого не работал по специальности", - отметил Баррос.

При этом он утверждает, что ни разу не пожалел о своем решении. "У меня есть только слова благодарности в адрес советского народа", - сказал бразильский врач.

"Подмосковные вечера" на латинице

Всем гостям торжественного приема, которым завершился съезд выпускников российских и советских вузов, на входе раздавали небольшие листы со словами песни "Подмосковные вечера". Как оказалось, это произведение знакомо большинству присутствующих. Однако для тех, кто успел подзабыть правила чтения русского языка, на обратной стороне приводилась транскрипция русского текста латинскими буквами.

Кульминацией вечера стал небольшой концерт, организованный Ассоциацией русской культуры Рио-де-Жанейро, в рамках которого собравшиеся не только услышали такие песни, как "Катюша" и "В лунном сиянии", но и сами исполнили хором те самые "Подмосковные вечера", пусть и сверяясь с напечатанным текстом.

Посол РФ в Бразилии Сергей Акопов, который принимал участие в мероприятии, отметил его атмосферу. "Конечно, встреча выпускников российских и советских вузов - это очень важное событие не только для наших двусторонних отношений, но и в целом для россиян и бразильцев. Мы очень рады, что в последние годы эта группа [выпускников] сформировалась, они стали регулярно общаться и встречаться", - сказал дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он пояснил, что уже не в первый раз принимает участие в подобной встрече и знает, что на нее собираются не только те, кто живет в Бразилии. "Приезжают и люди из других стран Латинской Америки, например, в прошлый раз был человек из Перу", - сказал Акопов.

"Мы видим, что эти люди помнят и любят Россию, ценят те знания и опыт, которые они получили в нашей стране. И это важнейший инструмент укрепления дружбы между нашими народами, между нашими странами. Эти люди очень хорошо знают Россию и в общении с другими несут правду о нашей стране. Это тоже очень важно", - подчеркнул посол.

Каждый раз на новом месте

Встреча выпускников российских и советских вузов проходит на территории Бразилии раз в два-три года, причем место ее проведения каждый раз меняется. Как рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов мероприятия Арналду Мариз, предыдущая встреча состоялась в 2014 году в Сан-Паулу. Нынешнюю седьмую встречу планировалось провести в Рио-де- Жанейро еще в 2016 году. Но из-за подготовки этого города к летним Олимпийским играм организаторы столкнулись с непредвиденными сложностями, в том числе и финансового характера, - цены на многие отели выросли в разы из-за ажиотажа вокруг соревнований.

Как правило, даты проведения встречи выбираются таким образом, чтобы они совпадали с длинными выходными. Так работающим бразильцам проще найти время для участия в мероприятии. В этом году встреча продлилась три дня, а для ее открытия было выбрано 12 октября, когда в Бразилии отмечался День Богоматери из Апаресиды - один из главных религиозных праздников крупнейшей южноамериканской страны.

"На 1960-е и 1970-е годы, отчасти на 1980-е, приходится наибольшее число бразильских студентов [в СССР]. Потом оно пошло на спад", - сказал Мариз. Он связывают эту тенденцию и с изменениями в постсоветской России, и с экономическими проблемами, с которыми в последние годы столкнулась Бразилия. По его словам, организаторы встречи ставят свой целью сохранить воспоминания о прожитых в СССР и России годах, а также отдать должное качеству полученного образования.

"Большинство выпускников [российских и советских вузов] впоследствии добились солидного положения в обществе. Поэтому мы связаны с Россией и не можем просто забыть о тех временах", - отметил Мариз, который является выпускником Ленинградского политехнического института (нынешнее название - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - прим. ТАСС).

Известно, что следующая встреча состоится в столице Бразилиа. Сроки ее проведения пока не определены.