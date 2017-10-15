Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в 20 европейских странах и опасности распространения заболевания.

"Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что наибольшее число случаев заражения в этих странах зарегистрировано среди мужчин, имевших половые контакты с другими мужчинами. В ведомстве подчеркнули, что в Австрии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Мальте, Португалии и Швеции в настоящее время не хватает запасов вакцины против гепатита А, что может оказать негативное влияние на профилактику заболевания в Европе.

По данным ECDC, вспышка гепатита А в Европе в будущем усилится, в связи с этим ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.