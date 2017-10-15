Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы

Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в КитаеСпорт 15 октября, 9:50
Матвиенко избрана новым председателем Межпарламентского союзаПолитика 15 октября, 9:48
"Норвич" подарил российскому тренеру "Халла" Слуцкому "советский" чайникСпорт 15 октября, 9:17
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. ОнлайнОбщество 15 октября, 9:16
Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 октября, 6:12
Иран может выйти из ядерной сделки, если США попытаются восстановить против него санкцииМеждународная панорама 15 октября, 5:37
Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"Спорт 15 октября, 5:02
Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человекПроисшествия 15 октября, 4:57
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 годаМеждународная панорама 15 октября, 4:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита А в 20 европейских странах и опасности распространения заболевания.
"Согласно оценке риска распространения гепатита А в странах Евросоюза, подготовленной 29 сентября текущего года Европейским центром по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2873 подтвержденных случаях гепатита А", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что наибольшее число случаев заражения в этих странах зарегистрировано среди мужчин, имевших половые контакты с другими мужчинами. В ведомстве подчеркнули, что в Австрии, Голландии, Дании, Испании, Италии, Мальте, Португалии и Швеции в настоящее время не хватает запасов вакцины против гепатита А, что может оказать негативное влияние на профилактику заболевания в Европе.
По данным ECDC, вспышка гепатита А в Европе в будущем усилится, в связи с этим ведомство просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.