Путин отметил историческую и научную ценность выставки "Алмазный фонд"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов выставки "Алмазный фонд" с ее 50-летием. Текст соответствующего поздравления опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Все прошедшие годы гости из России и зарубежных государств с восторгом и восхищением любуются нашими национальными реликвиями, имеющими огромную историческую, художественную, научную ценность. Безусловно, такой успех - заслуга многих поколений сотрудников выставки и Гохрана России, которые бережно хранят богатейшее культурное достояние Отечества, уделяют неустанное внимание серьезной исследовательской, просветительской работе, искренне заботятся о продолжении легендарных традиций ювелирного дела, которыми по праву славится наша страна", - говорится в телеграмме.

Выставка "Алмазный фонд" открылась на территории московского Кремля в 1967 году, став одним из крупнейших в мире собраний уникальных самородков драгоценных металлов и камней, произведений ювелирного искусства.