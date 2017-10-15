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Матвиенко предложила провести всемирную конференцию по налаживанию межрелигиозного диалога

Общество
15 октября, 12:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Спикер Совета Федерации считает, что конференция могла бы пройти под эгидой ООН и с участием глав государств и лидеров мировых религий

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести всемирную конференцию, посвященную налаживанию межрелигиозного и межцивилизационного диалога. Как отметила она в воскресенье на 137-й ассамблее Межпарламентского союза (МПС), эта конференция могла бы пройти под эгидой ООН и с участием глав государств и лидеров мировых религий.

Тема ассамблеи - "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог".

"Чтобы вынести обсуждение основной темы 137-ой ассамблеи на глобальный уровень, предлагаю обсудить возможность проведения всемирной конференции, посвященной налаживанию межрелигиозного и межцивилизационного диалога", - сказала Матвиенко. Она выразила уверенность в том, что накопленный в России "богатейший опыт реализации культурного плюрализма может стать предметом практического обсуждения, а возможно, и распространения".

Кроме того, Матвиенко высказала идею "в целях информирования национальных парламентов обратиться к комиссии ООН по правам человека с предложением о подготовке специального тематического доклада, посвященного данной проблематике".

Она также отметила, что весь цивилизованный мир должен направлять усилия на то, "чтобы сохранить и укрепить священное дерево культурного плюрализма".

По мнению Матвиенко, российская модель межкультурного и межконфессионального взаимодействия выдержала многовековую проверку временем. "Это отличает ее, например, от политики мультикультурализма, породившей целый ряд проблем, с которыми сталкиваются в настоящее время некоторые государства", - отметила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, дискриминация на религиозной почве, где бы она ни проявлялась, воспринимается в России особенно остро. "Мы встревожены ситуацией на Украине, где имеет место ограничение прав и свобод миллионов верующих, прихожан канонической Украинской Православной Церкви", - сказала она. Также озабоченность вызывает и недавно принятый Киевом закон об образовании, который запрещает учиться на родном языке национальным меньшинствам на Украине.

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