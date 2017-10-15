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Международный чемпионат по профмастерству WorldSkills открылся в ОАЭ

Общество
15 октября, 12:23 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 15, октября. /ТАСС

Участники приступили к выполнению конкурсных заданий по 52 компетенциям

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Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
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Сборная РФ на открытии Международного чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills International в Абу-Даби
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев
© Пресс-служба Союза ВорлдСкиллс Россия/Александр Косачев

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International, в котором принимают участие около 2,6 тыс. молодых профессионалов и экспертов из 77 стран открылся в воскресенье в Абу-Даби (ОАЭ).

"Сегодня первый день соревнований. Участники российской сборной приступили к выполнению конкурсных заданий по всем 52 профессиям", - сообщили в пресс-службе союза WorldSkills Russia.

В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Кроме того, в официальную команду России вошли 58 экспертов, четыре тим-лидера, четыре технических администратора по работе с экспертами, 52 переводчика, технические делегаты, ассистенты. Впервые за всю историю участия в WorldSkills с 2013 года Россия отправляет участников по каждой из компетенций.

Итоги соревнований жюри подведет 19 октября на церемонии закрытия, после чего флаг чемпионата торжественно перейдет России. Следующий мировой чемпионат состоится в Казани в 2019 году. По словам генерального директора союза WorldSkills Russia Роберта Уразова, основными соперниками Российской команды на чемпионате являются сборные команды Китая, Кореи, Японии, Германии и Австрии.

"Я всегда говорю нашим участникам: ребята, перестаньте думать обо всем кроме победы. Если вы верите, вы сделаете. Шансы есть всегда. Кто-то может оступиться, кто-то может быть демотивирован. Забудьте обо всем на время соревнований, о семье, о детях, о тренерах, о сестрах, братьях, о журналистах, которые у вас что-то спрашивают, о депутатах, которые к вам приходят общаться, о генеральном директоре. Возьмите просто ваш блок и вырвите с мясом эту победу, вашу персональную победу", - сказал Уразов журналистам перед торжественной церемонией открытия.

Уразов добавил, что для большинства участников шанс принять участие в мировом первенстве предоставляется только один раз в жизни.

"Это такой триггер в жизни: вы можете как взлететь, так и к сожалению не реализовать то, что вы хотите", - добавил гендиректор.

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