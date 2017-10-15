Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Морских сил самообороны Японии возложила венки к мемориалу во Владивостоке

Общество
15 октября, 12:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 15, октября. /ТАСС

Визит эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" во Владивосток начался 14 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Делегация Морских сил самообороны (МССО) Японии, которая находится с неофициальным визитом во Владивостоке, в воскресенье возложила венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" в столице Приморья. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"Сегодня в рамках неофициального визита отряда кораблей МССО Японии во Владивосток японская делегация возложила венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота". В мероприятии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота (ТОФ), дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ, а также командир отряда учебных кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ", - отметил Воскресенский.

Визит эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" во Владивосток начался 14 октября и продлится пять дней. В этот период для экипажей запланированы обширная культурная программа, состоится ряд протокольных мероприятий, а 16 октября корабли будут открыты для посещения жителями и гостями приморской столицы.

Осенью прошлого года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей ТОФ РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка скончалась в больнице
2
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы
3
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
4
Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа
5
Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в Тяньцзине
6
Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде
7
Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама