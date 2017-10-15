Делегация Морских сил самообороны Японии возложила венки к мемориалу во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Делегация Морских сил самообороны (МССО) Японии, которая находится с неофициальным визитом во Владивостоке, в воскресенье возложила венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота" в столице Приморья. Об этом сообщил официальный представитель флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"Сегодня в рамках неофициального визита отряда кораблей МССО Японии во Владивосток японская делегация возложила венки и цветы к Вечному огню у мемориального комплекса "Боевая слава Тихоокеанского флота". В мероприятии приняли участие представители командования Тихоокеанского флота (ТОФ), дипломатического корпуса Японии, рота почетного караула и оркестр штаба ТОФ, а также командир отряда учебных кораблей МССО Японии контр-адмирал Кодзи Манабэ", - отметил Воскресенский.
Визит эсминца "Харусамэ" и учебного корабля "Касима" во Владивосток начался 14 октября и продлится пять дней. В этот период для экипажей запланированы обширная культурная программа, состоится ряд протокольных мероприятий, а 16 октября корабли будут открыты для посещения жителями и гостями приморской столицы.
Осенью прошлого года ВМС Японии возобновили контакты с коллегами из России, в которых ранее возникла пауза из-за присоединения Токио к санкциям в отношении РФ. В частности, в октябре 2016 года в заливе Петра Великого у Владивостока состоялись совместные учения с участием японского эсминца "Хамагири" и кораблей ТОФ РФ. Они отработали взаимодействие при проведении поисково-спасательных и антипиратских операций. Такие маневры проводятся с 1998 года поочередно в России и Японии.