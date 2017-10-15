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В Москве затяжные дожди сменятся потеплением

Общество
15 октября, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Днем температура воздуха поднимется до 7-12 градусов

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Затяжные дожди, которые идут в Москве последние дни, отступят, и им на смену придет потепление. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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"Промозглая, дождливая неделя, которая не доставила радости москвичам, завершается. Новая неделя будет характерна невысоким атмосферным давлением (около и ниже нормы), но осадков существенных уже не ожидается", - сказал он.

По словам Вильфанда, погода улучшится, и днем будет поглядывать солнце, в некоторых районах возможны слабые дожди.

"Осадки будут настолько небольшими, что просто не будут заметны. Зато заметно потеплеет. Будет на 4 градуса выше нормы. Ночные минимальные температуры прогнозируются в диапазоне от 3 до 6 [градусов], а дневные - 7-12 градусов", - добавил директор Гидрометцентра РФ.

Он отметил, что прохладным на следующей неделе будет только понедельник - 6-8 градусов. "Начиная со вторника, дальше и до конца рабочей недели - от 7 до 12 градусов. Особенно теплыми будут вторник и среда, когда воздух прогреется от 10 до 13 градусов. В последующем тоже будет не холодно", - сказал Вильфанд.

Директор Гидрометцентра РФ пояснил, что потепление и высокую для этого времени года температуру принесет теплый воздух с юго-запада Европы, со Средиземного моря.

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