В Москве затяжные дожди сменятся потеплением

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Затяжные дожди, которые идут в Москве последние дни, отступят, и им на смену придет потепление. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Промозглая, дождливая неделя, которая не доставила радости москвичам, завершается. Новая неделя будет характерна невысоким атмосферным давлением (около и ниже нормы), но осадков существенных уже не ожидается", - сказал он.
По словам Вильфанда, погода улучшится, и днем будет поглядывать солнце, в некоторых районах возможны слабые дожди.
"Осадки будут настолько небольшими, что просто не будут заметны. Зато заметно потеплеет. Будет на 4 градуса выше нормы. Ночные минимальные температуры прогнозируются в диапазоне от 3 до 6 [градусов], а дневные - 7-12 градусов", - добавил директор Гидрометцентра РФ.
Он отметил, что прохладным на следующей неделе будет только понедельник - 6-8 градусов. "Начиная со вторника, дальше и до конца рабочей недели - от 7 до 12 градусов. Особенно теплыми будут вторник и среда, когда воздух прогреется от 10 до 13 градусов. В последующем тоже будет не холодно", - сказал Вильфанд.
Директор Гидрометцентра РФ пояснил, что потепление и высокую для этого времени года температуру принесет теплый воздух с юго-запада Европы, со Средиземного моря.