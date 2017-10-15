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Папа Римский провозгласил святыми 35 христианских мучеников

Общество
15 октября, 15:31 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 15, октября. /ТАСС

Речь идет, в частности, о 30 бразильских христианах, принявших мученическую смерть в начале XVII века

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ВАТИКАН, 15 октября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возглавил церемонию канонизации (возведения на алтарь святых) 35 христианских мучеников. Об этом сообщает в воскресенье служба печати Святого престола.

Как указывает папская пресс-служба, речь, в частности, идет о 30 бразильских христианах, принявших мученическую смерть в начале XVII века, и трех мексиканских подростках, отдавших жизнь за веру в Христа в XVI веке. Как отмечает агентство ANSA, впервые на алтарь святых возводится столько мучеников из Латинской Америки, откуда родом сам Франциск (он родом из Аргентины).

На традиционной воскресной проповеди Франциск объявил о созыве в 2019 году специального синода епископов из регионов Амазонии. "Цель - определить новые пути евангелизации божьего народа, особенно коренных жителей [этих районов], о судьбе которых часто забывают, лишая надежды на процветание, в том числе из-за обезлесения Амазонии, легких нашей планеты", - сказал понтифик.

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