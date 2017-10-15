WorldSkills России и Новой Зеландии договорились о признании экзамена в колледжах

АБУ-ДАБИ, 15 октября. /ТАСС/. Представители движения WorldSkills России и Новой Зеландии договорились о взаимном признании результатов демонстрационных экзаменов в колледжах по стандартам WorldSkills. Об этом заявил в воскресенье журналистам генеральный директор Союза Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов по итогам подписания меморандума о взаимопонимании.

"Результаты демонстрационного экзамена, который сдаст студент в РФ, будут признаваться не только в нашей стране, но уже сейчас и в Белоруссии, Казахстане, в ближайшее время в Новой Зеландии", - сказал Уразов. Он отметил, что во время мирового чемпионата WorldSkills будет подписано аналогичное соглашение с Индией.

"Это означает, что дети, которые сдадут этот экзамен, получат гораздо больше шансов на трудоустройство. А с другой стороны - дополнительные мучения, что нужно соответствовать определенному уровню", - добавил Уразов.

Международный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International, в котором принимают участие около 2,6 тыс. молодых профессионалов и экспертов из 77 стран открылся в Абу-Даби (ОАЭ). В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта. Кроме того, в официальную команду России вошли 58 экспертов, четыре тим-лидера, четыре технических администратора по работе с экспертами, 52 переводчика, технические делегаты, ассистенты. Впервые за всю историю участия в WorldSkills с 2013 года Россия отправляет участников по каждой из компетенций. Итоги соревнований жюри подведет 19 октября на церемонии закрытия, после чего флаг чемпионата торжественно перейдет России. Следующий мировой чемпионат пройдет в Казани в 2019 году.