В Гидрометцентре опровергли сообщения о первом снеге в Подмосковье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг информацию о выпадении первого снега в Московской области. Наблюдатели и аппаратура не зафиксировали снег в столичном регионе, о котором ранее сообщали в СМИ.

"Ни одна официальная структура Гидрометцентра РФ не фиксировала снег", - рассказал Вильфанд ТАСС в воскресенье. Он пояснил, что за всеми изменениями и явлениями погоды следят наблюдатели и аппаратура, которые не обнаружили никаких следов снега.

"Можно на кого угодно ссылаться, но они не наблюдают. А у нас круглые сутки специалисты за этим следят. Гидрометцентр РФ не подтверждает выпадение снега в Московской области", - подчеркнул Вильфанд. "К сожалению, не все информационные структуры понимают какая информация достоверна и ссылаются на службы, которые не ведут наблюдения", - отметил метеоролог.

Директор Гидрометцентра РФ уточнил, что погодные условия, которые сложились сейчас в столичном регионе, никак не указывают на снег.

"Ни в одном населенном пункте Подмосковья температура минувшей ночью не была ниже плюс 3 градусов. Условий для снега никаких не было. Максимальное значение осадков для Московской области минувшей ночью - 1 мм и то в виде дождя. Ничего другого не зафиксировано", - добавил он.