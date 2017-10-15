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В Японии придумали делать "кофе" из чеснока

Общество
15 октября, 16:04 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

Один пакетик чесночного кофе стоит чуть меньше $3

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ТОКИО, 15 октября. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японский предприниматель придумал напиток, по вкусу и цвету напоминающий кофе, однако изготовленный с использованием чеснока. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Идея пришла в голову 74-летнему Ёкитомо Симотаи, который владеет кофейней в северной префектуре Аомори, примерно 30 лет назад, когда он из-за невнимательности и слишком большого количества клиентов в ресторане пережарил чеснок и стейк. Тогда он смял обугленный чеснок ложкой и добавил его в горячую воду, получив напиток по вкусу напоминающий кофе, только еще более горький.

После этого он на долгое время забыл о своем открытии и вернулся к работе над ним после выхода на пенсию. Симотаи стал изучать свойства напитка, решив превратить его в продукт, не отличающийся от кофе. В итоге японец выбрал оптимальный способ приготовления. По его методу, чеснок необходимо обжарить в электрической печке, затем охладить и измельчить.

Чесночный порошок фасуется в специальные пакетики-фильтры по аналогии с дрип-кофе, популярным в Японии. Процесс его заваривания такой же и требует постепенного добавления кипятка, который стекает через пакетик в чашку. Напиток имеет ярко выраженный запах чеснока, однако создатель заверяет, что никакого неприятного запаха не будет благодаря процессу обжарки.

"Мой напиток, наверное, первый в мире в своем роде. В нем нет ни грамма кофеина, и его вполне могут пить на ночь любители кофе, не боясь нарушить сон. Также он подходит женщинам, которые в период беременности зачастую предпочитают исключить кофе из своего рациона", - рассказал Самотаи.

Один пакетик чесночного кофе стоит чуть меньше $3 и продается в двух сувенирных магазинах в Аомори.

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