В Крыму сотрудники МЧС спасли застрявшую в канализационном люке лошадь

ТАСС, 15 октября. Сотрудники МЧС вытащили лошадь, которая провалилась в канализационный люк в Ялте, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В службу спасения города Ялта от местного жителя поступило сообщение о том, что в районе заброшенной свинофермы в канализационный люк провалилась лошадь, требуется срочная помощь спасателей. По прибытии на место было выявлено, что животное провалилось в канализацию глубиной 3,5 метра", - сказали в ведомстве.

С помощью пожарных рукавов, спасательных веревок и автолестницы спасатели вытащили животное.

Во время операции они старались не навредить лошади, отметили в МЧС.

Всего в операции участвовали восемь сотрудников министерства.