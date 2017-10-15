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В Крыму сотрудники МЧС спасли застрявшую в канализационном люке лошадь

Общество
15 октября, 17:21 UTC+3

В операции участвовали восемь спасателей

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 октября. Сотрудники МЧС вытащили лошадь, которая провалилась в канализационный люк в Ялте, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС РФ.

"В службу спасения города Ялта от местного жителя поступило сообщение о том, что в районе заброшенной свинофермы в канализационный люк провалилась лошадь, требуется срочная помощь спасателей. По прибытии на место было выявлено, что животное провалилось в канализацию глубиной 3,5 метра", - сказали в ведомстве.

С помощью пожарных рукавов, спасательных веревок и автолестницы спасатели вытащили животное.

Во время операции они старались не навредить лошади, отметили в МЧС.

Всего в операции участвовали восемь сотрудников министерства.

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