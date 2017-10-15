Минздрав включит фельдшеров в программу "Земский доктор" в 2018 году

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Программа по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность "Земский доктор" будет с 2018 года распространяться на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова в воскресенье на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

По программе "Земский доктор" каждому врачу, который готов уехать в сельскую местность работать на пять лет, выделяется 1 млн рублей подъемных. Врач при этом должен быть моложе 50 лет. Единовременная выплата среднему медперсоналу в селах есть только в 30 регионах, и она составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей.

"Уже в наступающем 2018 [году] мы переводим программу "Земский доктор", расширяем ее на земского фельдшера", - сказала министр в ходе встречи с представителями Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".

Она напомнила, что с 2012 года в рамках программы "Земский доктор" в села приехали более 25 тыс. специалистов. "И 70% из них оставались работать более пяти лет, потому что это очень творческая, живая работа", - сказала министр.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.