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В "Ельцин Центре" в Екатеринбурге запустили новую экскурсию о Наине Ельциной

Общество
15 октября, 19:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, октября. /ТАСС

Отмечается, что вдова первого президента России не принимала участие в разработке экскурсии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Новую экскурсию "Первая леди новой России" о супруге первого президента России Наине Ельциной запустили в воскресенье в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила научный сотрудник музея, составитель экскурсии Рамзия Галеева.

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"Новая экскурсия дополнена материалами, которые удалось найти в ходе поисковой работы. В частности, обнаружены новые документы о Наине Ельциной в архивах, публикации и фоторепортажи в газетах "Вечерний Свердловск" и "Уральский рабочий" за 1970-1980 годы. "Первая леди" - одна из тем, которая интересует посетителей. Проект разнообразит экскурсионные предложения музея, особенно актуален он для молодоженов, которые часто посещают "Ельцин Центр", - сказала Галеева.

По ее словам, Наина Ельцина в разработке экскурсии участие не принимала. "Содержание экскурсии тоже не было с ней согласовано. Многие факты из жизни Ельциной выверялись по ее мемуарам ("Наина Ельцина. Личная жизнь" - прим. ТАСС), телевизионным и радийным интервью, воспоминаниям одноклассника, коллег по работе, личного шофера Бориса Ельцина - Алексея Булгакова. Очень надеемся, что Наина Иосифовна когда-нибудь решится познакомить нас с личной перепиской и для экскурсии разрешит показать пару писем Бориса Ельцина любимой девушке", - отметила Галеева.

В связи с запуском проекта музей пополнился новыми экспонатами. "Правда, пока они в электронном виде: личное дело Ельциной из Центра документации общественных организаций Свердловской области, газетные публикации и фоторепортажи о главном инженере института "Союзводоканалпроект" Наине Ельциной. Ждем разрешения родственников на копирование документов из ЗАГСа, где регистрировали свой брак Борис и Наина Ельцины 28 сентября 1956 года", - добавила собеседница агентства.

В экспозиции музея много фотографий Наины Ельциной, они также будут использованы. "За каждым снимком какая-то своя интересная история, посетители услышат их", - отметила Галеева. По ее словам, личность Ельциной раскрывается "через самые неожиданные экспонаты".

"Ельцин Центр" также рассматривает возможность проведения экскурсии о вдове первого президента России вне музейного пространства. "Мы рассмотрим эту возможность (проведения пешеходных и автобусных экскурсий в Екатеринбурге - прим. ТАСС). Будем ждать обратной связи от наших посетителей. Чем больше желающих, тем выше вероятность, что мы будем разрабатывать эту экскурсию", - сообщила Галеева.

Наина Ельцина родилась в селе Титовка Оренбургской области в 1932 году, ее отец Иосиф Гирин был железнодорожным служащим, мать Мария Гирина воспитывала детей. С Борисом Ельциным Наина познакомилась в Уральском политехническом институте, они поженились в 1956 году. В 1985 году семья Ельциных перебралась в Москву.

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Персоны
Ельцин, Борис Николаевич Ельцина, Наина Иосифовна
Темы
Деятельность "Ельцин Центра" в Екатеринбурге
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