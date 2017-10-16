Столетие революции 1917 года в России станет темой франко-российской конференции

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. Влияние революционных событий осени 1917 года на судьбы России и мира станет темой научного форума, который открывается в понедельник в столице Франции. Как сообщили ТАСС организаторы парижской конференции "Уроки Октября", среди ее участников - глава Французской Академии Элен Каррер д 'Анкосс, директор Института российской истории Российской академии наук Юрий Петров, другие видные французские и российские ученые, писатели, деятели искусства.

По словам устроителей форума, на пленарных заседаниях будут рассмотрены политические, экономические и культурные аспекты русской революции. Рабочие языки конференции - русский и французский.

История без купюр

В залах Российского духовно-культурного православного центра на набережной Бранли, где проходит форум, одновременно начнет работу выставка "История без купюр". Она воссоздает образ России революционного периода, получивший отражение в плакатах и афишах той эпохи. Формат выставки позволит спустя столетие шаг за шагом проследить за драматическим развитием событий. Автор проекта - писатель Сергей Венгеров.

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

В понедельник вечером в парижском Свято-Троицком кафедральном соборе Русской православной церкви пройдет заупокойная панихида по всем погибшим в годы революционной смуты. Церковную службу возглавит епископ Корсунский Нестор, под началом которого объединены приходы и общины во Франции и ряде других стран Западной Европы.

Истокам и влиянию революции октября 1917 года, проблемам исторической памяти посвящены также открывающиеся на этой неделе в Париже научная конференция в Высшей школе социальных наук Франции и экспозиция редких архивных документов в историческом Доме Инвалидов. По сути начинающаяся неделя станет Русской неделей в Париже, отметили в Российском духовно-культурном центре.

Судьбы соотечественников

Так, важная часть конференций и выставок будет посвящена судьбам соотечественников, оказавшихся в результате событий 1917 года за рубежом. Ведущий историк Белого движения Александр Жевахофф оценивает послереволюционную эмиграцию во Франции более чем в 200 тыс. человек.

Среди основанных эмигрантами союзов некоторые - Общество памяти императорской гвардии, Объединения кадет российских кадетских корпусов во Франции - существуют и в настоящее время. Близ французской столицы, в Сент-Женеьв-де-Буа, напомнил историк, действует мемориально-исследовательский и архивный центр русской эмиграции во Франции. Он был создан два года назад при поддержке Российской Федерации, и его фонды пользуются сегодня большим вниманием исследователей.

"Предстоящее проведение во французской столице форумов, посвященных 100-летнему юбилею революции 1917 года, - считает специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, - свидетельствует о глубоком и неподдельном интересе европейской общественности к одному из ключевых исторических моментов XX века, а также к истории и культуре России в целом".