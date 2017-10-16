Кабмин вносит в Госдуму законопроект о защите сообщающих о коррупции работников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, обеспечивающего защиту от неправомерного увольнения сотрудников, которые сообщили о коррупционных правонарушениях. Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается определить меры защиты государством лиц, уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о коррупционных правонарушениях, совершенных в государственных органах, органах местного самоуправления или организациях. Предусмотрена защита от ущемления прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном правонарушении, в течение двух лет с даты регистрации уведомления о таком правонарушении. А в случае участия этого лица в уголовном судопроизводстве определены меры защиты, применяемые в соответствии с федеральными законами "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", - говорится в сопроводительной записке к документу.

Кроме того, законопроект предусматривает конфиденциальность сведений о человеке, который сообщил о коррупционном правонарушении, и возможность предоставления ему бесплатной юридической помощи.

Отмечается, что документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 12 октября.