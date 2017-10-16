Путин распорядился отпраздновать 1100-летие крещения Алании

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Республики Северная Осетия - Алания. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.
Президент также рекомендовал органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования.
Первые аланы приняли христианство во II веке, но массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Также в кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца во Владикавказе появится уникальная роспись, в которой византийские классические сюжеты переплетаются с национальными орнаментами.