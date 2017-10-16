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Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут

Общество
16 октября, 10:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что звонившие сами хотели привезти актера в больницу

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вызывавшие скорую помощь актеру Дмитрию Марьянову сами отменили вызов, сообщив, что привезут его в больницу самостоятельно. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минздрава Московской области.

"По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Его представитель Алевтина Кунгурова рассказала ТАСС, что подробности случившегося появятся после медицинского заключения. При этом в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи.

В воскресенье в пресс-службе Минздрава Московской области ТАСС сообщили, что по факту смерти актера проводится служебная проверка.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и другим. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

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