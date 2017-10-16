Изменение Курильской программы направлено на улучшение жизни в регионе

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Новые социальные объекты будут построены на островах Курильской гряды за счет увеличения финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Изменения Курильской программы направлены на улучшение уровня жизни в регионе, сообщили ТАСС представители органов муниципальной власти курильских районов.
"Новые школы на острове Итуруп жизненно необходимы Курильску и селу Рейдово. Школа в Курильске была построена после землетрясения 1994 года, она ремонтируется каждый год, безопасна, но выработала свой ресурс. Мы очень заинтересованы в строительстве новых объектов образования", - сказала ТАСС глава Курильского городского округа Татьяна Белоусова.
Вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников отметил, что району нужна новая больница. "Существующее здание было построено в начале 90-х годы прошлого века, оно не соответствует новым требованиям по сейсмике - у него есть дефицит бальности. В здании нет лифта, что осложняет доставку тяжелобольных пациентов на второй этаж больницы, где расположено хирургическое отделение. Учреждение в городе единственное, поэтому и работает, хотя не отвечает всем предъявляемым современным требованиям ", - пояснил он.
Вице-мэр Южно-Курильского района Алексей Задирако сообщил, что изменение программы решит ряд социальных вопросов на островах Кунашир и Шикотан. "Программой предусмотрено строительство школы-детского сада в селе Дубовое, в настоящее время там вообще нет дошкольного учреждения. Школа располагается в приспособленном помещении, причем там нет спортзала, а санузел и столовая - отдельно стоящие здания. Этот объект очень нужен", - сказал вице-мэр.
По его словам, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в этом селе расположен в одной из квартир трехквартирного дома с печным отоплением. "Конечно, нужен нормальный ФАП, существующий современным нормам не соответствует, - пояснил он. - Нужен участок врача общей практики в селе Малокурильском, имеющийся расположен в ветхом здании. Для удобства населения нужно другое здание".
Задирако подчеркнул важность того, что поправками учтена необходимость ремонта Южно-Курильской ЦРБ. "Она в нормальном состоянии, но не хватает помещений, кроме того, помещение не соответствует современным медицинским нормам ", - сказал он.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, увеличивающее объем финансирования федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Соответствующий документ опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.
В программу внесены изменения в части корректировки показателей, объемов финансирования, расширения перечня запланированных объектов, сроков их строительства и ввода в эксплуатацию. Предусматривается также увеличение объема финансирования программы по созданию транспортной, туристской и инженерной инфраструктуры за счет средств внебюджетных источников на 11,1 млрд рублей.
Документом предусмотрен ввод в эксплуатацию аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций, а также актуализированы проекты по вводу детского сада-школы и детской организации на острове Шикотан, школы на Итурупе и школы-детского сада на Кунашире.
В рамках развития системы оказания медицинской помощи проведены уточнения в части проектов по строительству центральной районной больницы в городе Северо-Курильске (остров Парамушир), реконструкции центральной районной больницы в поселке городского типа Южно-Курильске (остров Кунашир), созданию участка врача общей практики в селе Малокурильском (остров Шикотан) и ФАП в селе Дубовом (остров Кунашир).
Предполагается, что данные изменения позволят модернизировать инфраструктуру Курильских островов и будут способствовать развитию приоритетных для региона секторов экономики и повышению качества жизни населения.