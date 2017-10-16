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Презентация новых направлений работы в рамках проекта ОНФ "Профстажировки"

Общество
16 октября, 11:02 UTC+3

Пресс-конференция также посвящена старту молодежных сетевых проектов и конкурсов "Молодежки ОНФ"

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Основатель и совладелец портала Superjob Сергей Габестро

Основатель и совладелец портала Superjob Сергей Габестро

© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации новых направлений работы в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки", а также старту молодежных сетевых проектов и конкурсов "Молодежки ОНФ" в рамках проекта "Профстажировки".

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина, координатор проекта ОНФ "Профстажировки" Илья Семин, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич и эксперт ОНФ, основатель и совладелец портала Superjob Сергей Габестро рассказывают о трудоустройстве молодежи, а также о законодательных инициативах, сформированных за период работы проекта, и поделятся предложениями по комплексному решению вопроса трудоустройства молодежи. 

На мероприятии также будут подведены промежуточные итоги работы портала по поиску стажировок в реальном секторе экономики - профстажировки.рф, презентованы итоги опроса руководителей предприятий России по вопросам кадрового обеспечения отечественной промышленности, названы самые популярные вакансии для молодых специалистов, и презентованы ТОП-10 самых высокооплачиваемых стажировок.

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