Презентация новых направлений работы в рамках проекта ОНФ "Профстажировки"

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации новых направлений работы в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Профстажировки", а также старту молодежных сетевых проектов и конкурсов "Молодежки ОНФ" в рамках проекта "Профстажировки".
Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина, координатор проекта ОНФ "Профстажировки" Илья Семин, руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич и эксперт ОНФ, основатель и совладелец портала Superjob Сергей Габестро рассказывают о трудоустройстве молодежи, а также о законодательных инициативах, сформированных за период работы проекта, и поделятся предложениями по комплексному решению вопроса трудоустройства молодежи.
На мероприятии также будут подведены промежуточные итоги работы портала по поиску стажировок в реальном секторе экономики - профстажировки.рф, презентованы итоги опроса руководителей предприятий России по вопросам кадрового обеспечения отечественной промышленности, названы самые популярные вакансии для молодых специалистов, и презентованы ТОП-10 самых высокооплачиваемых стажировок.