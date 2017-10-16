Лысаков: дистанционное обжалование штрафов появится не ранее второй половины 2018 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможность дистанционного обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) может появиться не ранее второй половины 2018 года - начала 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, комментируя публикации в СМИ.

Ранее "Парламентская газета" сообщила, что в Госдуме планируют разработать законопроект, позволяющий автовладельцам удаленно отменить неверно выписанный штраф с камер видеофиксации. Технические ошибки в присланном по почте постановлении о наложении штрафа станут основанием для автоматического аннулирования документа без участия автовладельца, утверждает издание.

"Разговор идет о том, что проблема такая есть, ее надо решать совместно с ГИБДД. Скорее всего, мы займемся [этой проблемой] уже в начале следующего года. Поправки могут быть и в КоАП [Кодекс РФ об административных нарушениях], и [в] подзаконные акты МВД. Сейчас конкретизировать не могу, я ее [ситуацию] обсуждал с Госавтоинспекцией, они подчеркивали, что сами заинтересованы в упрощении порядка, чтобы процесс был менее забюрократизирован", - уточнил Лысаков.

По его словам, вступить в силу новые нормы могут уже в во второй половине 2018 года - начале 2019 года.

Лысаков отметил, что в настоящее время техническую ошибку при наложении штрафа за нарушение ПДД, зафиксированную дорожной камерой, ГИБДД самостоятельно исправить не вправе. "Им необходимо получить либо заявление автовладельца [об ошибке], либо предписание прокуратуры, если имел факт жалобы собственника. И только после этого они могут закрыть производство и отменить штраф", - добавил депутат.

Замглавы комитета Госдумы предлагает решать этот вопрос дистанционно и онлайн. "Если человек получил постановление, а увидел, что машина не его или не его номер, у него должна быть возможность зайти на сайт госуслуг и нажать кнопку "не мой номер", - уверен Лысаков. По его мнению, нет необходимости "вести переписку гражданина с государством, когда ошибка визуально видна". "Это [устранять ошибку] надо делать удаленно, дистанционно и не тратить бюджетные деньги, бумагу, привлекать судебных приставов, не нужно создавать проблему на ровном месте", - заключил парламентарий.