Абитуриенты с самыми высокими баллами поступили в этом году на IT-специальности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Абитуриенты с самыми высокими баллами в этом году выбрали специальности в сфере информационных технологий, сообщила в понедельник на пресс-конференции вице-премьер Ольга Голодец.

"У нас выросло качество приема в аграрные вузы, на специальности медицинские, и самый высокий уровень приема у нас по всей стране оказался на специальность "информационные технологии". Два вуза страны показали абсолютно самые высокие баллы: 99,7 - это ИТМО (Санкт- Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) и Высшая школа экономики", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что рейтинг начал формироваться с 2009 года. Он охватывает 400 из 820 вузов по всей стране.

Также она сообщила, что число вузов, где средний балл абитуриента превысил 70, выросло в этом году до 152.

Как отметил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, лидерами по качеству приема абитуриентов в этом году стали три российских университета - Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Московский физико- технический институт (МФТИ) и Высшая школа экономики (ВШЭ)

"По итогам приема 100-процентное лидерство демонстрируют три университета - это МГИМО, МФТИ и ВШЭ (Москва)", - сказал он. Ректор также сообщил, что цены на платное образование в этом году выросли в среднем на 16%, но число и качество студентов, поступающих на коммерческие места, не снизилось.