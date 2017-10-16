Специалисты в сферах ЖКХ и АПК наиболее востребованы на Ставрополье

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 16 октября. /ТАСС/. Профессиональные кадры в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства больше всего востребованы в Ставропольском крае, сообщила в понедельник ТАСС начальник отдела профессионального образования краевого министерства образования и молодежной политики Ольга Малик.
"Потребность в рабочих кадрах растет ежегодно, это показывают наши статистические данные. Очень востребованы рабочие профессии, задействованные в ЖКХ, сельском хозяйстве, это на данный момент приоритеты. Также очень востребованы также специальности в сфере здравоохранения, педагогические направления. Многих интересуют специальности защиты в чрезвычайных ситуациях и информационных технологий", — рассказала Малик на проходящем в Минеральных Водах четвертом форуме профтехобразования "Найди свой путь к успеху".
По ее словам, в настоящее время в регионе действуют около 85 средних специальных учебных заведений, в том числе 31 — подведомственное региональному Минобразования. Среднее профобразование в крае получают порядка 45 тыс. человек, которых обучают более чем по ста специальностям.
"Ежегодно Минобр корректирует контрольные цифры приема по программам среднего профобразования. Опираемся на анализ Минтруда в потребности на семь лет. Это позволяет корректировать дисбаланс рынка труда Ставропольского края", — отметила собеседница агентства.
На форуме профтехобразования в Минводах представлены шесть учебных заведений профессионального образования региона Кавказских Минеральных Вод, в нем принимают участие около 800 студентов и учеников девятых классов.