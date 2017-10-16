Спасатель из Воронежа победил на региональном этапе конкурса пожарных

ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Спасатель Вячеслав Струков из Воронежа победил на первом этапе регионального профессионального конкурса в номинации "Лучший пожарный", который прошел в рамках Всероссийского фестиваля МЧС России "Созвездие мужества". Об этом сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"В рамках Всероссийского фестиваля МЧС России "Созвездие мужества" среди подразделений Воронежской области в номинации "Лучший пожарный" первое место занял сержант внутренней службы Вячеслав Струков, пожарный в пожарно-спасательной части №5 1-го отряда федеральной противопожарной службы по Воронежской области", - сказал Хренов.

Как рассказал ТАСС 25-летний Струков, он служит в пожарной охране с 2013 года. "Вернулся домой в свой поселок Боровое в Воронеже после срочной службы в железнодорожных войсках и сразу устроился в МЧС - о работе пожарного я мечтал с детства. Пожарная часть, в которой служу, [расположена] недалеко от моего дома, она небольшая, всего 1 тыс. квадратных метров, а спасает от пожаров все окрестные поселки с населением 15 тыс. человек…" - рассказал он.

В этих поселках в черте Воронежа летом 2010 года прошли крупные пожары - в регионе огнем было уничтожено более 16 тыс. гектаров лесов, повреждены жилые дома. "Я тогда не работал пожарным, а был студентом - учился в Воронежском энергетическом техникуме, и мы все на "Газели" с лопатами и бочками с водой выезжали в лес на борьбу с огнем", - вспомнил Вячеслав. Недавно в Рыбачьем поселке сгорело 22 дома, и пожарный Струков с сослуживцами всю ночь боролся с огнем. "Мы зарево увидели еще с трассы, за 20 километров от поселка: таких сильных пожаров, когда целые улицы горят, в работе хочется меньше всего", - сказал он.

Струков много времени уделяет профессиональной подготовке. "Мой рекорд на штурмовой лестнице - 18 секунд. Представьте себе четырехэтажный дом и длинную штурмовую лестницу с крюком на конце: подбегаете к зданию, на подоконник на последнем этаже кладете крюк и взбегаете вверх по лестнице на 32 метра. Вот я это делаю за 18 секунд".

За четыре года в МЧС Струков несколько раз спасал людей из огня. Недавно с напарником вынес из загоревшегося частного дома в поселке Сомово пенсионера, которого спасатели нашли в дыму у входной двери. В другой раз спасли едва не сгоревшего мужчину в поселке Боровом. "У нас говорят, что если за первые два года не ушел, то потом уже и не захочешь, и не сможешь - затягивает", - пояснил сержант.