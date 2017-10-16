Ветреная погода сохранится в Москве до середины недели

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Погода в Москве на начавшейся неделе будет неустойчивой - ветреной, с колебаниями температуры и небольшими дождями. Об этом сообщили в понедельник в Гидрометцентре РФ.
"В течение начавшейся рабочей недели не обойдется без дождей, но они будут небольшими и пройдут лишь местами. Первая половина недели будет ветреной. Обратят на себя внимание и колебания температуры", - отметил представитель метеослужбы.
По данным синоптиков, средняя температура первой половины октября в Москве, почти на 0,6 градуса превысила климатическую норму. Осадков за этот период выпало 52 мм, то есть 88% от месячной нормы, из них 27 мм принесла минувшая неделя. Со вторника по четверг местами также с небольшим дождем. Из-за глубокого циклона, который пройдет по северу Европейской России на эти дни прогнозируется порывистый ветер западной четверти - порывы ветра увеличатся до 12-17 м/с днем во вторник, до 13-18 м/с - в среду и ночью в четверг.
В то же время теплый атлантический воздух позволит термометрам повысить дневные показания во вторник до 10-12 в Москве и 8-13 градусов по области, в среду до 11-13 градусов в столице и 9-14 градусов в Подмосковье. Ночами в Москве будет 4-6 градусов, по области 2-7 градусов. Значения среднесуточной температуры превысят климатическую норму на 3-4 градуса.
Днем в четверг за холодным атмосферным фронтом ветер развернется на северо-западный, и, хотя сильных порывов уже не должно быть, температура начнет понижаться: днем будет 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов в районах Подмосковья.
В последующие дни более холодный воздух продолжит поступать на территорию Московской области. На фоне роста атмосферного давления в пятницу, 20 октября, без осадков, ночью прогнозируется минус 1 - плюс 4, днем будет от 3 до 8 градусов. Временами пройдут небольшие осадки, ночью те же минус 1 - полюс 4, днем - от 2 до 7 градусов, что будет соответствовать климатической норме этих дней.