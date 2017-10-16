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Участники WorldSkills могут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

Общество
16 октября, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Ольга Голодец назвала учет результатов мирового соревнования при поступлении на программы прикладного бакалавриата актуальным и важным вопросом

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Участники чемпионата WorldSkills могут получить дополнительные баллы при поступлении в образовательные учреждения РФ, сообщила в понедельник на пресс-конференции вице-премьер Ольга Голодец.

"На прикладной бакалавриат учитываются результаты WorldSkills. Безусловно, если эти студенты или учащиеся захотят продолжать свое образование и изменить вектор своего развития, то мы с удовольствием будем учитывать эти баллы. Это надо сделать немедленно. Мне кажется, вопрос очень актуальный, очень важный и он поддерживает эту систему", - отметила она.

Чемпионат мира WorldSkills - 2017 проходит в Абу-Даби с 14 по 19 октября.

Голодец рассказала, что соревнования будут проходить по шести блокам профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживания и гражданский транспорт. Вице-премьер сообщила, что следующий чемпионат состоится в 2019 году в Казани.

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