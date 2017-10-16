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Песков: речь о блокировке мессенджера Telegram пока не идет

Общество
16 октября, 13:09 дата обновления: 16 октября, 13:10 UTC+3

Пресс-секретарь президента отметил, что не может комментировать судебные решения

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Речь о блокировке мессенджера Telegram пока не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, нет ли у Кремля опасений относительно возможной блокировки мессенджера после решения суда оштрафовать Telegram за отказ предоставить данные ФСБ.

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"Пока, насколько я знаю, об этом речь не идет, собственно, никто речь и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать. Но в данном случае никаких разговоров о блокировке сейчас не идет", - сказал Песков.

Как сообщал ранее ТАСС, мировой судебный участок № 383 Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тыс. руб. за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Из иска следует, что 12 июля этого года ФСБ направила генеральному директору Telegram Павлу Дурову запрос о необходимости предоставления информации для декодирования сообщений со сроком исполнения до 19 июля в отношении шести номеров, которые используют мессенджер. В указанный срок запрос не был исполнен, какой-либо информации от Telegram не поступило.

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