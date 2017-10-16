Песков: решений по вопросу об амнистии к 100-летию революции пока не принималось

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможные предложения об объявлении амнистии к 100-летию революции будут рассматриваться, пока никаких решений по этому вопросу в Кремле не принималось.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Совет по правам человека (СПЧ) при главе государства предложил провести широкую амнистию к юбилею революции.
"Никаких решений на этот счет не принималось, если какие-то предложения поступали, они будут рассматриваться на предмет их целесообразности", - сказал представитель Кремля.