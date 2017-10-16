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Песков: решений по вопросу об амнистии к 100-летию революции пока не принималось

Общество
16 октября, 13:22 дата обновления: 16 октября, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Все поступившие предложения будут рассматриваться "на предмет их целесообразности", сообщил пресс-секретарь президента

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможные предложения об объявлении амнистии к 100-летию революции будут рассматриваться, пока никаких решений по этому вопросу в Кремле не принималось.

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Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Совет по правам человека (СПЧ) при главе государства предложил провести широкую амнистию к юбилею революции.

"Никаких решений на этот счет не принималось, если какие-то предложения поступали, они будут рассматриваться на предмет их целесообразности", - сказал представитель Кремля.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что совет передал в администрацию президента предложения по концепции амнистии. Он особо отметил, что имеются в виду революционные события 1917 года - от Февральской революции до Октябрьской революции, а также разгон Учредительного собрания в 1918 году. Федотов отметил, что амнистию предлагается провести по уголовным и административным делам.
 
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