Песков: решений по вопросу об амнистии к 100-летию революции пока не принималось

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Возможные предложения об объявлении амнистии к 100-летию революции будут рассматриваться, пока никаких решений по этому вопросу в Кремле не принималось.

СПЕЦПРОЕКТ 1917. Столкновение с бездной Специальный проект ТАСС к столетию Февральской и Октябрьской революций

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Совет по правам человека (СПЧ) при главе государства предложил провести широкую амнистию к юбилею революции.

"Никаких решений на этот счет не принималось, если какие-то предложения поступали, они будут рассматриваться на предмет их целесообразности", - сказал представитель Кремля.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что совет передал в администрацию президента предложения по концепции амнистии. Он особо отметил, что имеются в виду революционные события 1917 года - от Февральской революции до Октябрьской революции, а также разгон Учредительного собрания в 1918 году. Федотов отметил, что амнистию предлагается провести по уголовным и административным делам.