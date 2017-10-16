Путин выразил соболезнования президенту Сомали в связи терактом в Могадишо

Мутко признался, что в юности мечтал стать капитаном дальнего плаванияСпорт 16 октября, 14:48
TMZ: Джерард Батлер попал в аварию в Лос-АнджелесеКультура 16 октября, 14:40
Тассовцы проиллюстрируют бюджет РоссииНовости агентства 16 октября, 14:39
Глушаков считает, что пауза на игры сборных позволила ему улучшить физическое состояниеСпорт 16 октября, 14:37
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе TelegramОбщество 16 октября, 14:31
Веснина намерена показать на "ВТБ Кубке Кремля" свой лучший теннис в сезонеСпорт 16 октября, 14:31
Ученые нарисовали портрет идеального начальникаЭкономика и бизнес 16 октября, 14:29
Директор "Кайрата" назвал слухами информацию о скором завершении карьеры АршавинаСпорт 16 октября, 14:27
Каррера: "Спартак" должен сыграть в идеальный футбол, чтобы победить "Севилью"Спорт 16 октября, 14:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с субботним терактом в столице республике Могадишо, в котором погибли более 300 человек.
"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в столице вашей страны. Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что Россия поддерживает усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.