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Путин выразил соболезнования президенту Сомали в связи терактом в Могадишо

Общество
16 октября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Россия поддерживает усилия властей и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой, говорится в телеграмме Владимира Путина

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с субботним терактом в столице республике Могадишо, в котором погибли более 300 человек.

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"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в столице вашей страны. Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия поддерживает усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Мохамед "Фармаджо", Мохамед Абдуллахи
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