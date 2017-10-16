Путин выразил соболезнования президенту Сомали в связи терактом в Могадишо

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Сомали Мохамеду Абдуллахи Мохамеду в связи с субботним терактом в столице республике Могадишо, в котором погибли более 300 человек.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта, совершенного в столице вашей страны. Решительно осуждаем это чудовищное преступление, направленное против мирных граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия поддерживает усилия руководства и народа Сомали, направленные на борьбу с террористической угрозой.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме.