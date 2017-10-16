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Правозащитники зафиксировали в России 26 проявлений ксенофобии в 2017 году

Общество
16 октября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В докладе Московского бюро по правам человека отмечается, что в результате нападений за первые восемь месяцев года погибли не менее пяти человек

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московское бюро по правам человека зафиксировало за 8 месяцев 2017 года 26 проявлений ксенофобии и экстремизма на территории России. Об этом говорится в докладе правозащитников, который есть в распоряжении ТАСС.

"Согласно данным мониторинга Московского бюро по правам человека, в период с января по август 2017 года было зафиксировано не менее 26 ксенофобских и экстремистских проявлений на территории 20 регионов страны (за аналогичный период прошлого года отмечалось 17 нападений и конфликтов, в 2015 году - 22, а в 2014 году - 39)", - отмечается в документе. По данным бюро, "в результате совершенных нападений за первые восемь месяцев погибли по меньшей мере пять человек", тяжелые ранения получили 11 человек, в ходе массовых драк пострадали не менее 50 человек.

Правозащитники зафиксировали "не менее 27 актов мотивированного ксенофобией вандализма в более чем в 20 регионах страны".

"Чаще всего становится известно о вандализме на почве религиозной нетерпимости, [происходят] осквернения религиозных сооружений, памятников истории, мемориалов. Широко распространено нанесение свастики на объекты осквернения", - отмечается в докладе.

Московское бюро по правам человека указывает, что "актуальной остается террористическая угроза и связанная с ней активность джихадистского подполья на Северном Кавказе".

17 октября Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека намерен на специальном заседании обсудить проблемы борьбы с экстремизмом.

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