Путин наградил медалью Пушкина вдову Пикуля и главу компании Louis Vuitton

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 28 иностранцев, а также двух граждан РФ, проживающих за границей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно указу от 9 октября, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, "за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей" награждены медалью Пушкина 21 человек, среди которых вдова писателя Валентина Пикуля литературовед Антонина Пикуль, россиянка, проживающая в Латвии.

Кроме того, медали удостоены деятели культуры, науки, искусства, а также общественные деятели из Франции, Пакистана, Молдавии, Соединенного королевства, Венгрии, Германии, Финляндии, Болгарии, Чехии, Словакии, Нидерландов, Колумбии, Македонии, Литвы, Армении, Казахстана, Китая, Вьетнама. Среди них президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно.

За аналогичные заслуги среди них Марин Херренкнехт - председатель правления немецкой компании Herrenknecht, производящей тоннелепроходческие комплексы и другие типы землеройно-транспортных машин.

Тем же указом орденом Дружбы "за большой вклад в развитие межпарламентских связей, укрепление сотрудничества и взаимопонимания между Федеральным Собранием Российском Федерации и Межпарламентским союзом" награжден председатель Межпарламентского союза Сабер Чоудхури. Ему глава российского государства вручил эту награду 14 октября в рамках 137-й ассамблеи Межпарламентского союза, проходившей на минувшей неделе в Санкт-Петербурге.