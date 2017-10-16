МВД и Минтранс хотят каждые пять лет проверять водителей, перевозящих пассажиров

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. МВД и Минтранс разрабатывают документ, предусматривающий переподготовку водителей автомобилей, перевозящих пассажиров и грузы. Об этом журналистам сообщил замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

"В настоящее время готовится законодательная инициатива, в соответствии с поручением правительства и президента направленная на установление некой системы профессиональной переподготовки водителей транспортных средств, которые задействованы в сфере перевозки пассажиров в первую очередь, и в перевозках грузов. Допустим, раз в пять лет подтверждать свою квалификацию - и это подтверждение позволяет в дальнейшем работать в качестве профессионального водителя в сфере перевозки пассажиров и грузов", - сказал он.

По его словам, МВД России активно взаимодействует с Министерством транспорта РФ в создании инициативы. "И я думаю, что в ближайшее время представим документ общественности", - сказал Мишуров.