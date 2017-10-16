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Число безработных в России сократилось до 711 тыс. человек

Общество
16 октября, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным Минтруда, за неделю снижение численности безработных произошло в 71 регионе страны

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных за неделю снизилась на 1,7% до 711 тыс., сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 4 по 11 октября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 1,7% и составила 711 560 человек. Годом ранее этот показатель составлял 838 970 человек", - говорится в сообщении. Неделей ранее число безработных составляло 723 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных произошло в 71 регионе. В 13 регионах отмечен рост численности безработных.

Численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках составила 115 тыс. человек, сообщили в министерстве.

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