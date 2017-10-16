Центральную гостиницу Петербурга полностью обновят за 1,5 млрд рублей к 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Гостиница "Санкт-Петербург" будет полностью обновлена к лету 2019 года, инвестору проект обойдется в 1,5 млрд рублей. При этом внешний вид здания останется прежним, сообщил в понедельник в ходе выездной пресс-конференции ТАСС генеральный директор отеля "Санкт-Петербург" Андрей Петелин.

"Реновацию гостиницы, включающей 640 номеров, мы планируем завершить к маю 2019 года. Все номера отеля будут обновлены как внешне, так и технически. Общественные зоны также будут выглядеть по-новому", - сказал Петелин журналистам. По его словам, в 2018 году гостиница будет готова к приему гостей Чемпионата мира по футболу.

После реновации, начавшейся три года назад, в гостинице уже открылись 240 номеров на верхних этажах, сгоревших во время пожара в 1991 году и выведенных из эксплуатации на 26 лет. В комнатах организовано IP-телевидение и телефония, появилась возможность проводить видеоконференцсвязь. Также в отеле полностью обновлены конференц-залы и открылся гастрономический ресторан. Заведение расположилось прямо на крыше здания, откуда открывается вид на исторический центр города.

"Внешний вид здания останется прежним. Сами фасады меняться не будут, но мы планируем организовать подсветку. Мы консультируемся с администрацией Санкт-Петербурга по этому вопросу", - отметил Петелин в беседе с корр. ТАСС. В этом году на реновацию закроют 150 номеров. Планируется, что они станут доступны для заселения в мае 2018 года. Также к этому сроку руководство отеля намерено закончить строительство SPA-центра с бассейном и саунами, чтобы обеспечить удобствами гостей Чемпионата мира по футболу. Оставшиеся номера будут обновлены к лету 2019 года.

По словам Петелина, усовершенствование гостиницы позволило ей получить статус "четыре звезды". В связи с этим руководство подняло цены на номера. "В целом, рост цены составляет приблизительно 25%, но цена формируется в зависимости от спроса и заполняемости", - сказал Петелин.

В проект реновации инвестор уже вложил 1 млрд рублей. Особое внимание было уделено пожарной безопасности и организации системы пожаротушения. Еще 500 млн рублей планируется освоить до завершения проекта. Инвестор рассчитывает на окупаемость в течение восьми-десяти лет.

История гостиницы

Гостиница "Санкт-Петербург" построена в 1970 году по проекту Сергея Сперанского, получившего за архитектуру здания государственную премию СССР. За первые 10 лет работы гостиницу посетили более 1 млн иностранных гостей.

23 февраля 1991 года в гостинице произошел пожар, ставший одним из крупнейших в истории Северной столицы. Три верхних этажа сгорели практически полностью, семеро проживающих и девять пожарных погибли.