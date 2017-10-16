Испанка, из-за которой эксгумировали останки Дали, должна оплатить судебный процесс

МАДРИД, 16 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испанка Пилар Абель, из-за которой была произведена эксгумация останков Сальвадора Дали (1904-1989), должна будет оплатить стоимость судебного разбирательства. Такое решение озвучил в понедельник суд первой инстанции Мадрида.

Пока не уточняется, какие именно расходы, в каком количестве и кому придется выплатить жительнице королевства, которая утверждала, что является дочерью живописца. Решение об этом будет принято позже. Пока Абель может обжаловать постановление суда.

Останки художника-сюрреалиста были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании (автономное сообщество Каталония) по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, и были извлечены две длинные кости. Результаты экспертизы показали, что она не является его дочерью.

Пилар Абель, которая родилась 1 февраля 1956 года, утверждала, что ее мать имела тайные отношения с художником. С 2007 года Абель пытается добиться признания родства с живописцем. Если бы ДНК-тест подтвердил слова женщины, она могла бы претендовать на его фамилию и на авторские права.