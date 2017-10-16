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Мосгордума поддержала просьбы многодетных семей об увеличении социальных выплат

Общество
16 октября, 15:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев отметил, что окончательное решение по бюджету будут принимать депутаты

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгордума поддержала просьбы родителей по увеличению соцвыплат для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом в понедельник сообщил председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев на встрече с общественными организациями многодетных семей и родителей детей-инвалидов.

В частности, общественники попросили депутатов об увеличении субсидий на покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей, увеличении субсидий на оплату школьного питания, групп продленного дня и компенсации на оплату ЖКХ.

"Мы проведем несколько круглых столов, которые предшествуют обсуждению бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, и первым круглым столом мы выбрали проблему развития городских мер соцподдержки семей с детьми. В рамках разработки бюджета, который мэр Москвы внес на рассмотрение в Мосгордуму, значительное место отводится решению социальных проблем, но окончательное решение по бюджету, безусловно, будет зависеть от депутатов. Все предложения родителей мы поддерживаем", - сказал Антонцев.

Как отметила председатель Региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович, с 5 по 8 октября был проведен опрос среди разных категорий семей на предмет существующей финансовой поддержки, в опросе приняли участие 132 тыс. человек. "Они отвечали на вопросы, хватает ли им существующих выплат, и какие из них необходимо увеличить. 97% респондентов просят от 1,5 до 2 раз увеличить все существующие пособия", - добавила она.

По словам Карпович, в Москве в многодетных семьях воспитываются около 324 тысячи несовершеннолетних детей. Более 70 тыс. матерей в одиночку воспитывают более 90 тыс. детей и подростков. Также в городе проживают около 40 тыс. детей-инвалидов.

Ранее на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным представители общественных организаций попросили его об индексации социальных выплат многодетным и малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Собянин с этим согласился и отметил, что их надо "не индексировать, а увеличивать в разы".

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