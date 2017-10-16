В WorldSkills Russia предлагают учить школьников работе в соцсетях на уроках труда

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АБУ-ДАБИ, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов предлагает прививать школьникам цифровые навыки, в частности, обучать работе в социальных сетях на уроках труда. Об этом он заявил журналистам в кулуарах международного чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills.
"Если ребенок не знает навыков безопасного поведения в интернете, это не означает, что он не полезет в интернет. Почти у каждого второклассника есть смартфон и прямой доступ в интернет. Мы, к сожалению, не даем навыков работы в социальной сети. Если бы, например, эти навыки мы поставили на уроке технологии, мы бы решили две задачи - с одной стороны, мы бы упростили детям жизнь в этом непростом мире, а во-вторых, позже у них появилась бы возможность развить свою компетенцию и придумать что-то новое", - сказал Уразов.
По словам заместителя гендиректора по исследованиям и разработкам союза WorldSkills Russia Екатерины Лошкаревой, уроки труда в школе требуют серьезной трансформации.
"Многие образовательные институты, в том числе и школы, условно готовят к экономике 20 века, которой уже не существует. Наверняка уже можно сделать что-нибудь более полезное, чем сбить табуретку или сшить фартук. Я слышала, что в отдельных школах это происходит до сих пор", - сказала Лошкарева журналистам.
Она отметила, что модифицировать урок труда в школах нужно, добавив в программу по этому предмету больше профессиональных моментов, таких как знакомство с новыми технологиями, возможностями, профессиями. "Чтобы ребята могли как можно раньше понять, к чему у них есть склонность", - добавила эксперт.
В свою очередь Уразов отметил, что сейчас в школах на уроках труда зачастую готовят либо к проектной деятельности, не давая конкретные умения, либо учат делать напильником то, что уже давно делается механизированным способом.