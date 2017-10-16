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Автопарк скорой помощи в Карелии пополнится 11 машинами для районных больниц моногородов

Общество
16 октября, 16:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Автомобили скорой медицинской помощи приобрели за счет резервного фонда Правительства России

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Карелия до конца года получит 11 новых машин скорой помощи по приоритетной программе "Комплексное развитие моногородов", сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела организации ресурсного и лекарственного обеспечения Минздрава республики Иван Красильников.

"До конца года в республику поступят 11 новых автомобилей скорой медицинской помощи, приобретенных за счет резервного фонда Правительства России. Они будут направлены в районные больницы, которые обслуживают жителей моногородов", - сказал Иван Красильников.

По его словам, автомобили, закупленные по числу моногородов в регионе, будут оснащены оборудованием, позволяющим оказывать экстренную помощь.

Кроме этого, отметил Красильников, за счет республиканского бюджета в этом году приобретены шесть новых санитарных автомобилей для пяти районных больниц Карелии. Они уже используются для выездов в поселки и деревни для проведения медосмотров, диспансеризации, а также, в частности, для обслуживания вызовов участкового врача на дом.

По данным регионального Минздрава, всего в медицинских организациях республики используется 166 автомобилей скорой медицинской помощи, более 70 из которых эксплуатируются более пяти лет.

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