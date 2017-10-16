Союз журналистов России будет отстаивать права Винокуровой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) обратится в Генеральную прокуратуру РФ и будет отстаивать права журналистки Екатерины Винокуровой, которой в августе 2017 года поступили угрозы в связи с ее статьями о новом фильме Алексея Учителя "Матильда". Об этом говорится в заявлении СЖР, размещенном в понедельник на сайте организации.

В СЖР напомнили, что 15 сентября отделом полиции по району Северное Измайлово Винокуровой было отказано в возбуждении уголовного дела, так как угрозы в ее адрес "носили виртуальный характер и не могут быть восприняты реально".

"Союз журналистов России намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу правомерности отказа в возбуждении уголовного дела в связи с угрозами", - подчеркнули в СЖР.

По мнению юридической службы СЖР, "в происходящем усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)".

В СЖР также обратили внимание на подход сотрудников полиции к жалобам журналистки на поступившие угрозы в виртуальном пространстве. "Это выглядит как политика двойных стандартов в силовых структурах: уголовные дела и обвинительные приговоры появляются, когда речь заходит об экстремизме в сети интернет, и уголовных дел нет, когда речь идет об угрозах журналисту", - подчеркнули в Союзе.

О фильме

Фильм "Матильда" посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971). Роль будущего императора Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

Вокруг картины "Матильда" возник скандал в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми ее попытки повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.