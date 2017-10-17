Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

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Что нужно знать о скандале вокруг Харви ВайнштейнаОбщество 17 октября, 14:35
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Даже если кто-то до последнего времени не знал имя Харви Вайнштейна, он знал спродюсированные им картины. Это и "Убить Билла", и "Властелин колец", и "Маленький Будда", и "Криминальное чтиво" и еще десятки блокбастеров. Созданная им и его братом Бобом в 1979 году кинокомпания Miramax стала настоящей фабрикой оскароносных фильмов, а Вайнштейн — одним из самых влиятельных людей в Голливуде. Сейчас именно страхом перед авторитетом продюсера его жертвы объясняют свое многолетнее молчание.
5 октября 2017 года американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором известный продюсер обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и других сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение. В подтверждение этой информации издание привело рассказ актрисы Эшли Джадд, которая описала свою встречу с Вайнштейном в отеле в Беверли-Хиллз. По словам Джадд, влиятельный продюсер вместо делового завтрака в ресторане отеля предложил подняться к нему в номер, где появился перед девушкой в банном халате и предложил сделать ей массаж.
"Я думала, как мне выйти из комнаты как можно скорее, не испортив при этом отношения с Вайнштейном", — привела воспоминания актрисы американская газета.
Довольно быстро стало понятно, что для коллег по киношному цеху наклонности продюсера давно не новость. А копилку грехов Вайнштейна пополнили признания актрис Миры Сорвино, Розанны Аркетт, Анджелины Джоли, Гвинет Пэлтроу, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Леа Сейду и Кейт Бекинсейл.
По их словам, Вайнштейн предлагал успешную карьеру взамен на интимные отношения. Гвинет Пэлтроу пожаловалась на Вайнштейна своему тогдашнему бойфренду Бреду Питту, и тот предупредил Харви, чтобы держался от девушки подальше. А Анджелина Джоли заявила, что после "нехорошего" опыта общения с Вайнштейном в молодости она всех предостерегала от работы с этим человеком.
Поведение Харви Вайнштейна осудили актрисы Мэрил Стрип, Джуди Денч, Дженифер Лоуренс, а режиссер Вуди Аллен назвал эту историю "трагедией бедных женщин", добавив, впрочем, что ситуация с Вайнштейном не должна стать началом "охоты на ведьм", при которой любой мужчина может быть обвинен в домогательствах за то, что подмигнул понравившейся женщине.
От знаменитого и влиятельного Вайнштейна отвернулись коллеги и государственные деятели в разных странах: его лишили членства в Британской академии кино и телевидения (BAFTA), начали процесс исключения из Гильдии продюсеров Америки, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 15 октября о том, что продюсер будет лишен ордена Почетного легиона.
Нынешняя супруга продюсера англичанка Джорджина Чапман, родившая ему двух детей (сейчас им — шесть и четыре), через пять дней после публикации скандального материала подала на развод с Вайнштейном и рассказала британской газете The Sun, что ее "сердце стонет от боли за всех пострадавших от непростительных действий" ее мужа, а также заявила, что решила оставить продюсера, чтобы не иметь ничего общего со скандалом и сосредоточиться на воспитании своих детей.
В ответ Вайнштейн заявил, что этот скандал разрушил его брак.
По решению совета директоров The Weinstein Company, Харви Вайнштейна уволили из компании, хотя он является ее совладельцем. Об этом сообщил брат Харви, второй совладелец компании Боб Вайнштейн. Сама компания может в ближайшее время сменить название, чтобы не ассоциироваться со скандалом.
Сразу после скандальной статьи в The New York Times в голливудском издании The Hollywood Reporter было опубликовано заявление адвоката Вайнштейна Чарльза Хардера о том, что продюсер будет подавать на газету в суд.
"Газета сегодня опубликовала ложную и дискредитирующую информацию о Харви Вайнштейне", — привело издание слова адвоката.
Тем не менее позже Харви Вайнштейн принес извинения пострадавшим актрисам и сказал, что "старается исправиться".
11 октября в службу 911 Лос-Анджелеса позвонила старшая дочь Вайнштейна Реми и сказала, что ее отец находится в глубокой депрессии и думает о самоубийстве. Через несколько часов продюсер вышел во двор дома дочери, где дежурили папарацци, и обратился к ним, заявив, что старается держаться. Видеозапись этого момента опубликовало издание TMZ. На вопрос папарацци о том, как он себя чувствует, Харви Вайнштейн ответил: "Я не в порядке, ребята, мне нужна помощь. Каждый может совершить ошибку, но я надеюсь на второй шанс".
После скандальной публикации в The New York Times обстоятельствами истории Вайнштейна заинтересовался департамент полиции Нью-Йорка. Кроме того, расследование против продюсера может начать и полиция Лондона на основании того, что некоторые из приписываемых Вайнштейну действий могли быть совершены на территории Великобритании. Об этом сообщает Би-Би-Си.
В случае, если расследования продолжатся и вина продюсера будет доказана, ему может грозить долгий тюремный срок и штраф.
Карина Салтыкова