Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Довольно быстро стало понятно, что для коллег по киношному цеху наклонности продюсера давно не новость. А копилку грехов Вайнштейна пополнили признания актрис Миры Сорвино, Розанны Аркетт, Анджелины Джоли, Гвинет Пэлтроу, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Леа Сейду и Кейт Бекинсейл.

По их словам, Вайнштейн предлагал успешную карьеру взамен на интимные отношения. Гвинет Пэлтроу пожаловалась на Вайнштейна своему тогдашнему бойфренду Бреду Питту, и тот предупредил Харви, чтобы держался от девушки подальше. А Анджелина Джоли заявила, что после "нехорошего" опыта общения с Вайнштейном в молодости она всех предостерегала от работы с этим человеком.

Поведение Харви Вайнштейна осудили актрисы Мэрил Стрип, Джуди Денч, Дженифер Лоуренс, а режиссер Вуди Аллен назвал эту историю "трагедией бедных женщин", добавив, впрочем, что ситуация с Вайнштейном не должна стать началом "охоты на ведьм", при которой любой мужчина может быть обвинен в домогательствах за то, что подмигнул понравившейся женщине.

От знаменитого и влиятельного Вайнштейна отвернулись коллеги и государственные деятели в разных странах: его лишили членства в Британской академии кино и телевидения (BAFTA), начали процесс исключения из Гильдии продюсеров Америки, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил 15 октября о том, что продюсер будет лишен ордена Почетного легиона.