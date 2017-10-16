ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и Израиля

Заседание Исполнительного совета ЮНЕСКО, завершающееся в парижской штаб-квартире международной организации, ознаменовалось двумя громкими событиями: выборами нового генерального директора и заявлениями США и Израиля о возможном выходе из состава ЮНЕСКО. И если выборы были плановыми, хотя и заняли необычно много времени, то заявления о выходе прозвучали неожиданно и вызвали весьма широкий международный резонанс, заставив задуматься о дальнейшей судьбе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Дважды вторая

Новым генеральным директором ЮНЕСКО станет француженка Одри Азуле. Она сменит представительницу Болгарии Ирину Бокову, которая отработала на посту гендиректора два четырехлетних срока и по уставу больше не может быть избранной.

Изначально вести борьбу за должность руководителя ЮНЕСКО намеревались представители девяти стран, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Позже свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан.

Четыре тура голосования так и не смогли выявить победителя, с небольшим отрывом лидировал представитель Катара, а кандидаты от Египта и Франции набрали одинаковое число голосов. Пришлось устроить промежуточное голосование, в котором 45-летняя француженка Азуле обошла египтянина. Победила она и в финальном пятом туре, заручившись поддержкой 30 участников голосования и на два голоса обогнав соперника. Таким образом, Азуле станет второй женщиной на посту гендиректора ЮНЕСКО (первой была Бокова) и вторым представителем Франции во главе этой организации (первым более полувека назад был философ Рене Майо).

Азуле окончила Ланкастерский университет в Великобритании и университет Париж-Дофин на родине, а затем получила дипломы двух самых престижных высших учебных заведений Франции - Института политических исследований ("Сьянс По") и Национальной школы администрации (ЭНА). Несколько лет работала в Национальном центре кинематографии и анимации, являлась заместителем директора по вещанию, финансовым и юридическим директором, заместителем генерального директора.

В 2014 году Азуле стала советником президента Франции Франсуа Олланда по культуре и коммуникациям. Она занималась, в частности, проблемами регулирования рынка аудиовизуальных услуг и кино. В сферу ее деятельности входила также защита французского кино на европейском рынке.

В 2016-2017 годах Азуле занимала пост министра культуры и массовых коммуникаций в правительствах Манюэля Вальса и Бернара Казнёва. На этой должности она проявила свои деловые качества, сумев добиться увеличения бюджета министерства на 6,6% до €2,9 млрд. Азуле активно участвовала в продвижении совместных инициатив Франции, ЮНЕСКО и ОАЭ по проблемам охраны культурного наследия в зонах конфликтов.

Опыт добывания ассигнований, несомненно, пригодится Азуле на новом посту, ведь хронический бюджетный дефицит - одна из самых серьезных проблем ЮНЕСКО. Сама Азуле, которой еще предстоит быть утвержденной в должности на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре, назвала своим "первым приоритетом восстановление доверия" к организации. Она также заявила о необходимости "проработать дорожную карту для дальнейшей оценки эффективности деятельности организации" и выразила стремление "уделять особое внимание проблемам Африки, вопросу гендерного равенства, развитию культурного диалога".

Впрочем, самым серьезным вызовом для нового гендиректора может стать намерение США и Израиля выйти из состава ЮНЕСКО. Азуле уже заявила, что в "кризисное время нужно быть как никогда вовлеченными в организацию, поддерживать ее, думать над тем, как ее реформировать, но не выходить из нее".

Отложенный выход

О решении выйти из ЮНЕСКО США объявили как раз накануне решающего тура выборов гендиректора, а следом о таком же намерении объявил и Израиль. Это дало специальному представителю президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому повод предположить, что тем самым США и Израиль посылают сигнал о своем несогласии с предложенными кандидатурами. Впрочем, большинство экспертов считает подобное совпадение достаточно случайным и полагает, что в основе решения США и Израиля лежат прежде всего политические и финансовые мотивы.

Собственно, в заявлении Госдепартамента прямо сказано, что решение выйти из организации "отражает обеспокоенность США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения фундаментальных реформ в этой организации и сохраняющейся в ЮНЕСКО антиизраильской предвзятостью". А постоянный представитель Израиля при ЮНЕСКО обвинил организацию в том, что она "превратилась в площадку для нападок на Израиль".

Еще более жесткой в оценках оказалась постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая назвала деятельность ЮНЕСКО "хроническим позором". "Американские налогоплательщики не должны больше "висеть на крючке" и платить за политику, враждебную по отношению к нашим ценностям", - отметила она. "Под таким углом" США теперь будут оценивать деятельность всех остальных структур ООН, подчеркнула Хейли.

На самом деле недовольство Вашингтона и Тель-Авива деятельностью ЮНЕСКО проявилось еще в 2011 году, когда в состав организации на правах полноправного члена была принята Палестина. После того США, а следом и Израиль отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО, в результате организация лишилась 22% своего бюджета. На сегодняшний день задолженность Соединенных Штатов по взносам составляет превышает €0,5 млрд.

По заявлению Госдепа, решение о выходе США вступит в силу 31 декабря 2018 года, после чего Соединенные Штаты собираются продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО "в качестве страны-наблюдателя, не являясь членом этой международной структуры". Вашингтон намерен участвовать в выполнении ЮНЕСКО ряда ее функций, включая охрану всемирного культурного наследия, защиту свободы прессы, содействие научному сотрудничеству и образовательному процессу.

Кстати, нынешний демарш Вашингтона - не первый: в 1984 году США уже покидали состав организации из-за "просоветской и антиизраильской" предвзятости и вернулись в нее только в 2002 году.

В стиле Трампа

По мнению дипломатов и экспертов, решение США выйти из ЮНЕСКО ясно вписывается во внешнеполитический курс президента Дональда Трампа, который, исходя из собственного понимания американских приоритетов и интересов, предпочитает односторонние действия, нимало не заботясь о мнениях партнеров.

"Подобного рода действия сигнализируют о неуважении, которое распространилось в США по отношению к международным организациям. Это тревожный знак", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его мнению, "каждый из подобного рода сигналов добавляет международному сообществу сомнений в том, насколько США готовы действовать коллективно на многосторонних площадках или в практической линии этого государства все больше берет верх установка на абсолютное доминирование собственных представлений о том, что правильно, а что нет".

Как полагает посол по особым поручениям МИД РФ Элеонора Митрофанова, которая ранее занимала должность постоянного представителя России при ЮНЕСКО, решение США "идет в русле общей политики администрации Трампа, выражая пренебрежительное отношение к международным организациям". "По логике администрации, нет смысла платить деньги в бюджет организации, если эта организация голосует совсем не так, как хотят США", - отметила Митрофанова.

На то обстоятельство, что решение выйти из ЮНЕСКО отражает стремление Вашингтона дистанцироваться от международного сообщества, указывают и американские эксперты. "Продолжающийся отход администрации США от активного участия в международных дипломатических усилиях и диалоге вызывает глубокую тревогу", - заявил газете The Washington Post руководитель Американской ассоциации содействия развитию науки, бывший конгрессмен Раш Холт. А вице-президент вашингтонского исследовательского Центра им. Вудро Вильсона Аарон Дэвид Миллер, в прошлом советник сразу нескольких госсекретарей США, назвал решение о выходе из ЮНЕСКО "еще одним примером двойственного отношения администрации Трампа к структуре и деятельности ООН".

Партнеры сожалеют

Ведущие внешнеполитические партнеры США выразили сожаление по поводу их решения расстаться с ЮНЕСКО, но при этом подчеркнули, что сами они американскому примеру следовать не намерены. Об этом заявили и в Лондоне, и в Париже, и в Берлине, где действия Вашингтона расценили как "неверный сигнал" международному сообществу.

О своем сожалении и одновременно о полной поддержке ЮНЕСКО заявили также Россия и Китай.

При этом эксперты отмечают, что выход США из ЮНЕСКО не будет иметь для организации драматических последствий, поскольку она уже шесть лет существует без американского финансирования. Некоторые наблюдатели также полагают, что Вашингтон еще может "дать задний ход" и пересмотреть свое решение.

"Они всегда оставляют за собой право финансировать конкретные проекты, которые их интересуют, и они остаются в качестве наблюдателей, которые будут так или иначе влиять на жизнь организации. Они прекрасно понимают, что просто уйти из ЮНЕСКО не в их интересах. И, наконец, окончательный выход из членов ЮНЕСКО состоится только 31 декабря 2018 года, а за это время много воды утечет", - отметил Швыдкой.

"Убежден, что США снова вернутся в организацию", - заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. "В середине 90-х, когда я был постпредом России при ЮНЕСКО, я специально летал в Госдепартамент и убеждал их вернуться в организацию, в итоге возвращение состоялось", - напомнил Федотов.

Впрочем, даже если эти прогнозы не сбудутся, то ЮНЕСКО уже приходилось жить без США, проживет организация и дальше. А вот Вашингтон, отказываясь от сотрудничества и предпочитая односторонние действия, рискует утратить доверие со стороны значительной части партнеров и союзников.

Андрей Низамутдинов