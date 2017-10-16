Программу расселения аварийного жилья не выполнил 31 регион

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Программу переселения граждан из аварийного жилого фонда на 1 сентября 2017 года не выполнил 31 регион, сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"На 1 сентября 2017 года, которое, как вы помните, было критерием по исполнению этого показателя, 31 субъект не исполнил взятые на себя обязательства", - сказала она.
Голикова добавила, что годовой объем ввода жилья запланирован в 2019 году в 94 млн кв. м, в 2020 году - 100 млн кв. м.