Круизная линия "Сочи - Крым" может быть продлена до Стамбула в 2018 году

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Оператор круизной линии из Сочи в Крым не исключает продления маршрута до Стамбула в 2018 году, переговоры об этом продолжаются, сообщила пресс-служба компании "Черноморские круизы".

Планы включить посещение турецкого порта в маршрут нового круиза вдоль Черноморского побережья озвучивались еще на этапе запуска линии.

"Что касается захода в порт Стамбул, то в данный момент идут переговоры на уровне посольств и министерств иностранных дел России и Турции. Мы готовы к тому, чтобы ходить в Стамбул в следующем году", - процитировали в пресс-службе генерального директора компании-оператора "Черноморские круизы" Максима Кондратенко.

В 2018 году организаторы круизной линии также планируют сократить время перехода из Сочи в Севастополь, что даст пассажирам один дополнительный день пребывания в этом крымском городе. "Руководство компании планирует в 2018 году расширить целевую аудиторию туристов, предлагая гибкую систему скидок, а также совершенствуя познавательную и развлекательную программу на борту и в городах захода лайнера", - добавили в компании.

Итоги первой навигации

Поручение организовать круизное сообщение между Сочи и портами Крыма в прошлом году дал президент РФ Владимир Путин, после чего Росморпорт приобрел круизное судно Roy Star - комфортабельный девятипалубный теплоход-отель, оборудованный бассейнами для взрослых и детей, джакузи, ресторанами, кинотеатром, концертной площадкой, СПА-зоной.

Получившее имя "Князь Владимир" судно отправилось в первый круиз 11 июня. "За сезон было перевезено более 5 тыс. пассажиров. Средняя загрузка судна составила 48%, при максимально комфортной загрузке 600 пассажиров за один рейс", - подвели итоги первой навигации в компании "Черноморские круизы".

По данным оператора круизной линии, большинство пассажиров "Князя Владимира" составили семейные пары пенсионного возраста, путешествующие с внуками. Морское путешествие из Сочи в Крым в основном выбирали жители Краснодарского края, Московской области и самого Крымского полуострова.

"Женская аудитория составила около 60%. Общая оценка круиза, которую дали пассажиры лайнера, составила 4,5 балла по пятибалльной шкале", - отметили организаторы.