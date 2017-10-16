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Жилищные сертификаты пострадавшим от паводка на Ставрополье начнут выдавать 18 октября

Общество
16 октября, 18:34 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 16, октября. /ТАСС

Всего федеральные власти согласовали выдачу 367 сертификатов

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СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Жители Ставрополья, пострадавшие во время майского паводка, получат первые государственные жилищные сертификаты на текущей неделе. В шести районах с 18 по 20 октября будут выданы 72 сертификата, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.

"Первые 72 государственных жилищных сертификата будут выданы на Ставрополье на текущей неделе. Сертификаты будут распределены в течение трех дней с выездом членов краевой комиссии в пострадавшие территории", - уточняется в сообщении.

Выдача сертификатов пройдет с 18 по 20 октября включительно в Кочубеевском, Андроповском, Буденновском и Петровском районах, а также Минераловодском и Георгиевском городских округах. Документы выдают по очереди, соответствующей дате подачи документов пострадавших от паводка жителей. До конца октября Ставрополью планируют передать еще 178 сертификатов, в общей сложности федеральные власти уже согласовали выдачу 367 сертификатов.

"Мы должны сделать процедуру выдачи государственных жилищных сертификатов максимально открытой и понятной людям. Кроме того, мы продолжим оказывать юридическую помощь пострадавшим гражданам, вопрос предоставления жилья которым решается сейчас в судебном порядке", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Для получения сертификата пострадавшим от паводка жителям края необходимо было оформить заявку, которую согласовывают МЧС и Минстроем РФ. С момента выдачи документа граждане в течение 12 месяцев смогут подобрать себе жилье в любом регионе страны.

Как сообщалось, с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку. По результатам работы комиссий по оценке ущерба установлено, что в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах Ставропольского края было подтоплено 2076 жилых домов и 3511 придомовых территорий.

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