Жилищные сертификаты пострадавшим от паводка на Ставрополье начнут выдавать 18 октября

В МИД РФ назвали фальшивками сообщения британских СМИ о поставках нефтепродуктов талибамПолитика 16 октября, 20:59
Bloomberg: Facebook ищет сотрудников с доступом к секретной информацииМеждународная панорама 16 октября, 20:01
Экс-замглавы ГУ МВД по Москве стал помощником начальника по общественной безопасностиМосква 16 октября, 19:58
Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с ИраномМеждународная панорама 16 октября, 19:53
Нолито: футболисты "Севильи" остались в восторге от прогулки по Красной площадиСпорт 16 октября, 19:49
CEFC заплатит Glencore и QIA за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и $4,57 млрдЭкономика и бизнес 16 октября, 19:45
Бериссо: "Севилья" не ждет легкой прогулки в матче со "Спартаком"Спорт 16 октября, 19:34
СМИ: Кончаловский снимает в Италии кинокартину о МикеланджелоКультура 16 октября, 19:28
"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура РФПЛСпорт 16 октября, 19:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Жители Ставрополья, пострадавшие во время майского паводка, получат первые государственные жилищные сертификаты на текущей неделе. В шести районах с 18 по 20 октября будут выданы 72 сертификата, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.
"Первые 72 государственных жилищных сертификата будут выданы на Ставрополье на текущей неделе. Сертификаты будут распределены в течение трех дней с выездом членов краевой комиссии в пострадавшие территории", - уточняется в сообщении.
Выдача сертификатов пройдет с 18 по 20 октября включительно в Кочубеевском, Андроповском, Буденновском и Петровском районах, а также Минераловодском и Георгиевском городских округах. Документы выдают по очереди, соответствующей дате подачи документов пострадавших от паводка жителей. До конца октября Ставрополью планируют передать еще 178 сертификатов, в общей сложности федеральные власти уже согласовали выдачу 367 сертификатов.
"Мы должны сделать процедуру выдачи государственных жилищных сертификатов максимально открытой и понятной людям. Кроме того, мы продолжим оказывать юридическую помощь пострадавшим гражданам, вопрос предоставления жилья которым решается сейчас в судебном порядке", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.
Для получения сертификата пострадавшим от паводка жителям края необходимо было оформить заявку, которую согласовывают МЧС и Минстроем РФ. С момента выдачи документа граждане в течение 12 месяцев смогут подобрать себе жилье в любом регионе страны.
Как сообщалось, с 15 по 25 мая на Ставрополье впервые более чем за полвека выпало до трех месячных норм осадков, подъем уровня воды в реках привел к паводку. По результатам работы комиссий по оценке ущерба установлено, что в результате выпадения обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах Ставропольского края было подтоплено 2076 жилых домов и 3511 придомовых территорий.