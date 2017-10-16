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Роскомнадзор заблокировал два сайта, распространяющих копии учебной литературы

Общество
16 октября, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Интернет-ресурсы внесены в реестр нарушителей авторских прав

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал два пиратских интернет-ресурса, распространяющих в интернете копии учебной и художественной литературы, по требованию книгоиздателей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-ресурсов torrentino.com и 11book.ru, распространяющих копии учебной и художественной литературы с нарушением авторских и смежных прав. Решения приняты Мосгорсудом на основании заявления правообладателей ООО "Издательство "Эксмо" и АО "Издательство "Просвещение", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что посещаемость данных сайтов составляла 398 тыс. и 2,6 млн. российских интернет- пользователей в месяц соответственно. Сайты внесены в реестр нарушителей авторских прав, после чего операторы связи должны ограничить доступ к этим сайтам.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день на постоянной основе блокируется более 600 пиратских интернет-сайтов.

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