Первый канал: у героев шоу "Старше всех!" потрясающие биографии и уникальные таланты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Герои нового шоу "Старше всех!", первый эпизод которого выйдет в эфир Первого канала 29 октября, имеют потрясающие биографии и уникальные таланты. Вести шоу будет Максим Галкин, сообщили в понедельник в пресс-службе канала.

"Все герои нового шоу Первого канала старше 55 лет, - отметили в пресс-службе. - У каждого из них потрясающая биография и уникальный талант, который они вдохновенно демонстрируют зрителям и Максиму Галкину".

Среди участников - гимнасты, повара, певцы, силачи, танцовщики, токари, блогеры, путешественники.

"Бытует мнение, что если человеку семьдесят, восемьдесят, тем более, девяносто лет, то он уже не может удивить феноменальными способностями, - приводит пресс- служба слова Галкина. - Люди почтенного возраста, которые приходят к нам, доказывают обратное. Они демонстрируют чудеса преодоления себя, восхитительную физическую форму, потрясающую память или верность своей профессии".

Зрителям предстоит познакомиться, в том числе с 65-летней метательницей ножей и 90-летней путешественницей, 77-летним бодибилдером и 87-летней байкершей. Герои проекта расскажут, что "возраст - бесценное богатство, которое только помогает жить".