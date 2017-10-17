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"Тюлений патруль" заработает в Дагестане в рамках проекта по сохранению каспийского тюленя

Общество
17 октября, 9:01 UTC+3

По оценкам ученых, за последнее столетие численность каспийских тюленей сократилась почти в десять раз

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ТАСС, 17 октября. Реабилитационный центр для лечения и последующего выпуска в море пострадавших от рыболовных сетей каспийских тюленей откроется в Дагестане. "Тюлений патруль" будет взаимодействовать с создаваемым в регионе Международным центром изучения и реабилитации этого вида морских млекопитающих, сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова.

Над проектом создания центра изучения и реабилитации каспийского тюленя совместно работают АНО "Центр природы Кавказа", Международный фонд изучения и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды), министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

"Хозяйственную деятельность в акватории Каспийского моря не запретишь, поэтому вместо того, чтобы бороться с рыбаками, лучше с ними сотрудничать. Учить их правильно реагировать на ситуации, когда тюлени попадают в сети, высвобождать животных, делать записи о встречах с ними, сообщать об этом в специализированный координационный центр. Мы сейчас создаем так называемый "тюлений патруль", который будет забирать пострадавших животных в реабилитационный центр", - рассказала Вавилова.

По оценкам ученых, за последнее столетие численность каспийских тюленей сократилась почти в десять раз. "За последние сто лет наблюдаются высокие темпы сокращения численности обитающего в Каспийском море тюленя - где-то с 1 млн особей до 100 тыс. А по некоторым оценкам, и до 70-80 тыс. Если темпы сокращения продолжатся, то популяция может исчезнуть уже в обозримом будущем", - отметила собеседница агентства.

Международный центр будет заниматься изучением причин сокращения популяции. "Реабилитационный центр будет открыт в Махачкале уже до конца этого года. Этот объект позволит нам принимать одновременно до 30-40 особей, оказывать им ветеринарную помощь и выпускать обратно в природную среду. Основная цель нашей работы и этого центра не в том, чтобы собрать как можно больше тюленей, а в том, чтобы предотвратить их попадание туда", - пояснила Вавилова.

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