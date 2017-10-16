МГУ и Новосибирский госуниверситет признаны лучшими вузами Восточной Европы по версии QS

ЛОНДОН, 16 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ) и Новосибирский государственный университет (НГУ) сохранили звание двух лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии в региональном рейтинге, распространенном в понедельник британской компании Quacquarelli Symonds (QS).

Как отметили авторы публикуемого с 2015 года рейтинга QS University Rankings: Eastern Europe and Central Asia (EECA), МГУ продемонстрировал отличные результаты в таких категориях, как "академическая репутация", "репутация работодателя", "соотношение преподавательского состава и студентов", "эффективность интернет-ресурсов". Это позволило МГУ в третий раз подряд возглавить список.

К московскому университету, набравшему 100 баллов из 100 возможных, вплотную приблизился НГУ, получивший 96,7 баллов. Это минимальный разрыв между двумя университетами за все три года публикации рейтинга, причем позиции вузов все время оставались неизменными.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) потерял третью строчку рейтинга, на которую он поднялся в прошлом году. СПбГУ в нынешнем списке оказался на четвертой позиции, пропустив вперед Тартуский университет из Эстонии. Следом за ним идут: Карлов университет (Чехия, 5), Варшавский университет (Польша, 6), Босфорский университет (Турция, 7), Чешский технический университет (8), Ближневосточный технический университет (Турция, 9), Казахский национальный университет имени аль-Фараби (10).

Мнение эксперта

Региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева в разговоре с корр. ТАСС обратила внимание на то, что в целом два лидера нынешнего рейтинга показывают хорошие результаты в исследованиях QS, в том числе в опубликованном в июне этого года рейтинге лучших университетов мира. "МГУ и НГУ демонстрируют хорошую динамику во многих рейтингах QS: достаточно вспомнить их результаты в QS World University Rankings 2017 года, где МГУ стал 95-м, а НГУ - 250-м в мире, - напомнила она. - В Евразийском рейтинге МГУ и НГУ остались на своих прежних местах, но важно помнить, что среднемировые значения практически по каждому индикатору улучшились, соответственно и наши лидеры также улучшили большинство из своих наиболее важных индикаторов. МГУ, например, улучшил свой показатель сотрудников с ученой степенью по сравнению с прошлым годом, а НГУ показал более высокие результаты в разделе "репутация среди работодателей".

В то же время Зайцева обратила внимание на то, что почивать на лаврах этим двум российским университетам нельзя. "Разрыв между МГУ, НГУ и другими вузами из топ-5 Евразийского рейтинга не очень большой, так что расслабляться не стоит", - сказала эксперт.

Треть вузов из РФ

В общей сложности среди 300 университетов, попавших в этом году в рейтинг, Россию представляют 97 вузов. Российские университеты продемонстрировали смешанную динамику: рейтинг 47 из них снизился, 23 - улучшился, а позиции 24 университетов остались неизменными. Так, второй год подряд улучшил свое положение Томский государственный университет, переместившись с 20-го на 11-е место. В топ-20 также вошел Московский физико-технический институт (МФТИ), прибавивший по сравнению с прошлым годом 4 позиции и оказавшийся на 13-й строчке.

Среди девяти показателей, используемых в исследовании, наибольший вес имеют академическая репутация вуза, отвечающая за 30% итогового балла, и его репутация среди работодателей (20%). В расчет также берутся такие показатели, как соотношение профессорско-преподавательского состава вуза и студентов, количество публикаций по каждому факультету, цитируемость публикаций, количество иностранных преподавателей, количество сотрудников с ученой степенью, количество иностранных студентов, эффективность вуза в интернете.