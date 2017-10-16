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Региональные методисты разработают замечания к проекту концепции преподавания химии

Общество
16 октября, 23:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

С 16 по 20 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова проходят курсы повышения квалификации для методистов по химии, на которые приехали специалисты из 50 регионов

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Региональные методисты по химии разработают свои замечания к проекту концепции преподавания этого предмета в школах. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник методического центра основного и среднего образования корпорации "Российский учебник" Елена Сайфетдинова.

С 16 по 20 октября в МГУ имени М. В. Ломоносова проходят курсы повышения квалификации для методистов по химии, на которые приехали специалисты из 50 регионов. Среди приглашенных лекторов - декан химфака МГУ Валерий Лунин, глава Ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина и член рабочей группы по разработке концепции преподавания химии Эльшат Керимов.

"Учителей тревожит, что сейчас принимается новая концепция, могут измениться учебные планы. Преподаватели боятся сокращения часов, которых у них итак мало, да и предмет преподается только с 8-го по 11-й классы. На мероприятии методисты договорились, что пришлют свои замечания рабочей группе", - отметила Сайфетдинова.

"Сегодня в 8-9 классах 2 часа химии, в 10-11 классах - один, тогда как, например, физики и в старших классах по- прежнему два. Такой объем был закреплен в федеральном учебном плане в 2014 году. И учителя боятся, что эта тенденция на сокращение продолжится", - пояснила методист корпорации "Российский учебник" Светлана Гаврилова.

В течение всей рабочей недели, пока методисты будут проходить повышение квалификации, будут обсуждаться трудные вопросы в изучении химии, способы увлечь ребенка предметом на уроке, организация обучения в условиях перехода на новый федеральный государственный стандарт. "Методисты смогут вынести для себя что-то новое и интересное, а потом транслировать на своих курсах в регионах. Передать этот материал учителям на местах", - заключила Сайфетдинова.

В 2013 году был утвержден историко-культурный стандарт. В этом году учебники по истории, чтобы попасть в федеральный перечень, должны были пройти экспертизу на соответствие этому стандарту. Концепция математического образования, принятая в том же году, во многом способствовала разделению ЕГЭ по математике на базовый и профильный уровни. Сегодня Минобрнауки работает сразу над несколькими концепциями преподавания школьных предметов, включая химию, иностранные языки и географию.

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